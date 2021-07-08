طرق العودة إلى ويندوز 10 بعد تجربة ويندوز 11

يرغب البعض في العودة إلى ويندوز 10 بعد تثبيت وتجربة ويندوز 11 في نسخته التجريبية، وهذا لأن النسخة التجريبية ليست مستقرة بعد.

ويعتبر الغرض من النسخ التجريبية أن يقوم المستخدمون بتجربتها قدر الإمكان والإبلاغ عن الأخطاء والمشاكل الموجودة فيها ليتم تجنبها.

ولذلك يمكنكم اتباع الطرق التالية للعودة إلى ويندوز 10:

العودة عبر مدير التحديثات.

تسمح مايكروسوفت لمن قاموا بتثبيت النسخة التجريبية من ويندوز 11 عبر مدير التحديثات بالعودة إلى نظام ويندوز 10 بسهولة.

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ولكن حتى تعمل هذه الطريقة يجب أن يتحقق شرطان أساسيان وهما:

ألا تتجاوز مدة تثبيت ويندوز 11 العشرة أيام، وهذا يعني أن تقرر العودة قبل إكمال 10 أيام حيث تغلق الفرصة بعدها.

الثاني وهو ألا يتم حذف ملفات النظام القديم من على القرص الصلب، حيث تخزن مايكروسوفت ملفات النظام القديم في ملف يدعى windows.old.

لذلك إن كانت الشروط تنطبق عليك، فإنك تستطيع العودة عبر اتباع هذه الخطوات:

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم تحديثات الويندوز، وبعد ذلك قم بالضغط على الاختيارات المتقدمة.

ثم توجه إلى استعادة النظام.

وعندما تضغط عليها تجد أمامك مجموعة من الاختيارات، قم بالضغط على اختيار العودة إلى النظام السابق من ويندوز.

سوف تظهر أمامك رسالة تخبرك بأن النظام يستعد للعودة، ثم تسألك عن سبب العودة إلى ويندوز 10.

ويجب أن تختار أي سبب تراه مناسبًا، حيث لن تتمكن من العودة إلا بعد اختيار السبب.

وبعد ذلك تسألك إن كنت ترغب في تثبيت تحديثات قم برفض هذا الطلب وإتبع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة.

وقد تأخذ عملية الاسترجاع حوالي 30 دقيقة بحسب مواصفات جهازك، وعندما تنتهي تجد نفسك أمام شاشة تسجيل الدخول لويندوز 10.

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وتعود عبر هذه الطريقة إلى ويندوز 10 كما لو كنت لم تتركه، وذلك لأنك تعود إلى آخر نسخة احتياطية يمتلكها الحاسوب لنظامك وملفاتك.

وهذا يعني أنك تجد جميع تطبيقاتك مثبتة وجاهزة للاستخدام بالإضافة إلى جميع الإعدادات الأخرى للنظام.

تثبيت نسخة جديدة من ويندوز 10.

تحتاج إلى هذه الطريقة في حالة قمت بتثبيت ويندوز 11 عبر قرص تثبيت خارجي أو تجاوزت 10 أيام أو حذفت ملفات ويندوز 10 القديمة.

وتعمل هذه الطريقة على إعادة تثبيت ويندوز 10 في نسخة نظيفة وجديدة تمامًا، وهذا يعني أنك تخسر جميع ملفاتك.

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ولذلك تأكد من أن تأخذ نسخة احتياطية من ملفات النظام قبل أن تقرر العودة عبر هذه الطريقة.

ويمكنك تحميل نسخة من ويندوز 10 أصلية مباشرةً من موقع مايكروسوفت عبر هذا الرابط.

وبعد ذلك قم باختيار نسخة الويندوز التي ترغب في تثبيتها ثم اختيار اللغة من القائمة المنسدلة.

كما يتيح لك موقع مايكروسوفت تحميل أي نسخة ترغب فيها من نظام ويندوز 10، سواءً كانت 32 بت أو 64 بت.

ويمكنك تثبيت أداة مايكروسوفت الرسمية لعمل أقراص تثبيت ويندوز 10 عبر هذا الرابط.

كما يمكنك عمل قرص تثبيت النظام بأي أداة أخرى مثل Rufus أو غيرها.

ثم قم بتوصيل القرص بحاسوبك والإقلاع منه لتبدأ عملية تثبيت النظام بشكل جديد.