دونالد ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر ويوتيوب

رفع الرئيس السابق دونالد ترامب دعاوى جماعية ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب وكذلك الرؤساء التنفيذيين مارك زوكربيرج وجاك دورسي وسوندار بيتشاي.

وتأتي الدعاوى القضائية بعد ستة أشهر من تعليق ترامب بشكل دائم أو مؤقت من المنصات الثلاثة.

وتستند الادعاءات إلى حجج قانونية مدمجة يتم تجاهلها في الغالب، وتأتي بعد محاولات فاشلة عديدة أخرى لمقاضاة شركات التواصل الاجتماعي بسبب الإيقاف أو أشكال أخرى من الإشراف.

وتزعم الشكاوى أن شركات التواصل الاجتماعي انتهكت التعديل الأول من خلال تعليق ترامب والمستخدمين الآخرين من شبكاتها، وهي حجة تجاهلتها المحاكم عادةً.

وتسعى دعاوى ترامب القضائية إلى الحصول على تعويضات نيابة عن أي مستخدم لديه حساب مقيد أو مقيد بشكل خطأ عبر فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب.

ويطلب من المحاكم إعلان عدم دستورية المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. ووصف الرئيس السابق الدعوى الجماعية بأنها محاولة لمنع الشركات من انتهاك قوانين التعبير الأمريكية.

وتشير الدعاوى إلى أن فيسبوك وتويتر وجوجل أصبحت جهات فاعلة لأنها تمتلك منصات قوية ولأن أعضاء الكونجرس حثوها على إزالة فئات معينة من المحتوى، بما في ذلك المعلومات الكاذبة والتحريض على العنف.

وتم حظر الرئيس السابق من فيسبوك وتويتر ويوتيوب لانتهاكه القواعد ضد التحريض خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير والتي سعت إلى إبطال انتخاب الرئيس جو بايدن.

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ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر ويوتيوب

كما يتهم ترامب المنصات بالتفاعل المنسق عن كثب لتقييد حرية التعبير.

ورفض القضاة بشكل شبه عالمي الادعاءات القائلة بأن منصات التواصل الاجتماعي هي أماكن عامة يجب أن تستضيف أي محتوى محمي بموجب التعديل الأول.

وفي حين دفع قاضي المحكمة العليا من أجل المزيد من التنظيم المباشر لكيفية إشراف الشركات. فقد فعل ذلك في قضية لم تكن ذات صلة فعليًا بالمسألة.

واشتبك ترامب مع شركات التواصل الاجتماعي قبل فترة طويلة من منعه من دخولها هذا العام.

ووقع كرئيس على أمر تنفيذي يطلب من الوكالات الفيدرالية تقليل الحماية بموجب المادة 230. ولكن الأمر لم يكن له تأثير يذكر، وألغاه الرئيس جو بايدن بعد عام.

وأطلق الرئيس السابق مدونة لنشر الإعلانات في شهر مايو. ولكنه أغلقها في غضون شهر بعد جذب عدد قليل من القراء.

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