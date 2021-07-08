جوجل تخوفت من متجر تطبيقات سامسونج

استخدمت شركة جوجل ممارسات مانعة للمنافسة في محاولة لقمع استباقي لمتجر جالاكسي من شركة سامسونج، ومنعه من أن يصبح منافسًا قويًا لمتجرها للتطبيقات.

ويأتي هذا وفقًا لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعها ائتلاف من 36 مدعيًا عامًا للولاية، يتهم جوجل بمحاولة السيطرة بشكل غير قانوني على توزيع التطبيقات عبر أندرويد.

وتزعم الدعوى أيضًا أن عملاقة البحث دفعت لمطوري التطبيقات لمنعهم من الالتفاف على متجرها.

وتتحدى الادعاءات أحد دفاعات جوجل الأساسية لسياساتها، وهي أنه على عكس قواعد آبل لنظام التشغيل iOS، يسمح أندرويد لكل من متاجر التطبيقات المنافسة وتطبيقات التحميل الجانبي مباشرة.

وتدعي الدعوى القضائية أن هذا الانفتاح مزيف. وذلك لأنه في حين أن العملاء لديهم من الناحية الفنية إمكانية اختيار مكان الحصول على التطبيقات. فقد حالت ممارسات جوجل التجارية دون ظهور منافس قابل للتطبيق في متجر التطبيقات.

وتقول الدعوى: شعرت جوجل بتهديد شديد عندما بدأت سامسونج بتجديد متجرها للتطبيقات، متجر سامسونج جالاكسي.

وتصف الدعوى نهج جوجل في التعامل مع المتجر المنافس بأنه تهديد تحتاج إلى القضاء عليه بشكل استباقي.

وتحدد الدعوى مجموعة من الأساليب التي يزعم أن عملاقة البحث استخدمتها لمنع متجر سامسونج من أن يصبح منافسًا قابلاً للتطبيق.

وتدعي أن عملاقة البحث استخدمت اتفاقيات مشاركة الأرباح مع مصنعي هواتف أندرويد التي حظرت التثبيت الأولي لبعض متاجر التطبيقات الأخرى.

كما حاولت بشكل مباشر دفع سامسونج للتخلي عن العلاقات مع كبار المطورين وتقليص المنافسة من خلال متجر سامسونج جالاكسي.

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جوجل تخوفت من متجر سامسونج

بالإضافة إلى محاولة تحييد متجر سامسونج، يدعي المحامون العامون أن عملاقة البحث عملت مع مطوري التطبيقات لتشجيعهم على عدم توزيع تطبيقاتهم خارج متجرها، ودفعت لهم عوائد مع فرض قيود على كيفية توزيع تطبيقاتهم.

ويحاجج المدعون بأن استجابة جوجل جاءت كنتيجة مباشرة لاختيار Epic Games توزيع فورتنايت خارج متجر جوجل بلاي.

وتقول الدعوى: بالنسبة إلى جوجل، المنافسة في توزيع التطبيقات هي مشكلة يجب القضاء عليها.

وفي تدوينة نشرت بعد فترة وجيزة من رفع الدعوى، وصفه مدير السياسة العامة في عملاقة البحث الدعوى بأنها لا أساس لها وتتجاهل انفتاح أندرويد.

وقال: إذا لم تجد التطبيق الذي تبحث عنه في متجرنا. فيمكنك اختيار تنزيل التطبيق من متجر تطبيقات منافس أو من موقع المطور.

وأضاف: نحن لا نفرض القيود التي تفرضها أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأخرى. ولدى الشركات المصنعة خيار التثبيت الأولي لمتاجر التطبيقات الأخرى. ومعظم أجهزة أندرويد تأتي مع اثنين أو أكثر من متاجر التطبيقات.

وقدمت Epic Games مزاعم مماثلة بأن عملاقة البحث حاولت القضاء على طرق توزيع التطبيقات المنافسة في دعواها ضدها في العام الماضي.

وزعمت أن عملاقة البحث أجبرت ون بلس على التخلي عن صفقة للتحميل المسبق لمشغل فورتنايت عبر هواتفها. ومنعت إل جي من التثبيت الأولي لتطبيق Epic Games عبر أجهزتها.

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