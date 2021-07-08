تطبيق أندرويد يختبر مقاومة الهاتف للماء دون قطرة ماء

تقدم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد الذكية دائمًا تصنيف IP أو مع الأجهزة التي تبيعها إذا اجتازت سلسلة من الاختبارات.

ويتوصل مطورو أندرويد إلى أدوات لم تكن تعلم أنها ممكن، وعلى سبيل المثال، يدعي هذا التطبيق الصغير المسمى اختبار مقاومة الماء Water Resistance Tester أنه يخبرك إذا كانت مقاومة الماء في هاتفك لا تزال تعمل دون حاجة للمياه.

وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى غمر جهازك بالماء وإتلافه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه منع السوائل من التسرب داخل الهيكل.

التطبيق مجاني للتنزيل من متجر جوجل بلاي، ويستخدم المطور البيانات من مستشعر الضغط الجوي المدمج الآن في معظم الهواتف الرائدة كمساعدة في تحديد الموقع الرأسي.

ويمكن للفروق الدقيقة في مقياس ضغط الجهاز أن تساعد في اختبار، بدرجات متفاوتة من الدقة، ما إذا كانت ورسائل الحماية من الدخول المضمنة في هاتف يحمل تصنيف IP67 أو IP68 لا تزال تعمل.

ويطلب الاختبار من المستخدم ترك الهاتف بمفرده للحظة، ومن ثم الضغط بقوة لأسفل عبر نقطتين من الشاشة.

ومن خلال قياس اختلافات الضغط، يقول إنه يمكن معرفة ما إذا كانت وسائل الحماية لا تزال موثوقة. ويجب أن يعمل عبر أي هاتف بتصنيف IP، ويمكن أن يتكيف مع التغييرات المادية.

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات جوجل بلاي المجانية لعام 2021

تطبيق أندرويد يختبر مقاومة الهاتف للماء

لا يقدم مطور تطبيق أندرويد أي ضمانات في التطبيق، ولن تؤثر النتائج في شركة قررت أنها لا تريد احترام الضمان.

وتشير مراجعات متجر جوجل بلاي إلى أن الهواتف التي لا تحتوي على تصنيف IP تعطي نتيجة سلبية. وتلك التي لديها حماية ولكن لديها تقرير لإصلاح الشاشة، فإن ورسائل الحماية لم تعد تعمل.

ويقول المطور إنه أنشأ التطبيق لمساعدة الأشخاص على التحقق من حالة مانع التسرب المقاوم للماء لأجهزتهم بعد الإصلاح.

ويشار إلى أن هذا التطبيق ليس الأول من نوعه. ولكن يبدو أن بعض تطبيقات اختبار مقاومة الماء الموجودة في متجر جوجل بلاي قد تم تصميمها للهواتف القديمة بنمط مختلف من العزل المائي عن المستخدم في الهواتف اليوم. وقد لا تعمل بدقة الآن.

وبغض النظر عن النتائج، يجب أن تكون حذرًا عند التعامل مع الماء بالنسبة لأي هاتف قديم. وتصبح الوسائل المقاومة للماء معرضة للخطر مع تقدم الهواتف في العمر.

اقرأ أيضًا: أهم ألعاب أندرويد في متجر جوجل بلاي