كيف تستخدم الصحون الطائرة والأسلحة الجديدة في فورتنايت

أضافت فورتنايت الصحون الفضائية الطائرة مع مجموعة من الأسلحة الجديدة في تحديث الموسم السابع لها.

ولذلك نخبركم اليوم بطريقة استخدام هذه الصحون الطائرة وكيف تجدها بالإضافة للأماكن الأسلحة الجديدة التي تدعى أسلحة IO.

كيف تجد الصحون الطائرة في فورتنايت؟

تخبرك اللعبة بأن عملاء IO تعاونوا مع الفضائيين للقضاء على العالم، ولذلك يطلق على الأسلحة الفضائية أسلحة IO.

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ويمكنك ايجاد الصحون الفضائية داخل اللعبة في أماكن متفرقة، وتجدها تحديدًا في الأماكن المظللة باللون البنفسجي في خريطة اللعبة.

كما يمكن أن تجدها مخبأة تحت الجسور أو في الحظائر داخل منطقة Corny Complex أو خارج منطقة Durrr Burger المهجورة إلى جوار منطقة Weeping Woods.

وتستطيع استخدام الصحن الطائر بعد القضاء على الكائن الفضائي بداخله، وإذا تضرر الصحن كثيرًا أثناء المعركة يمكنك الانتظار حتى يجدد نفسه.

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كما يمكن للصحن الطائر أن يجدد نفسه لعدة مرات أثناء استخدامه، ولكن يستهلك هذا التجديد طاقة الصحن مما يؤثر على أسلحته.

ويمكنك التحكم في الصحن الطائر عبر الأزرار التالية:

مجموعة أزرار WSAD لتحريك الصحن الطائر في الاتجاهات المختلفة.

الفأرة لتنظر حولك.

زر المسافة لترتفع عن سطح الأرض

زر R لتنخفض

الضغط المستمر على E لتخرج من المركبة.

زر الفأرة الأيسر لإطلاق شحن بطيئة تستهلك البطارية.

زر الفأرة الأيمن لإطلاق شعاع السحب، حيث يقوم بسحب أي شيء يقع تحته.

الضغط على زر Shift للأنطلاق بسرعة قليلًا.

ماهي الأسلحة الجديدة وأين تجدها؟

تقدم فورتنايت مجموعة أسلحة جديدة قوية وفتاكة، ويوجد في اللعبة أربعة أسلحة IO في المجمل، وهي:

سلاح Recon يضع هذا السلاح علامة على أي عدو أو صندوق موجود بالقرب منك، وهو يطلق قنابل متفجرة يتم تجديدها تلقائيًا.

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سلاح Rail Gun: ويعتبر بندقية طويلة المدى، كما تخترق طلقات هذه البندقية الحوائط والحواجز وتسبب في ضرر كبير.

Pulse Rifle: وهو يطلق أشعة ليزر متتالية ودقيقة، وهو يعمل كبندقية معتادة ولكن بوقت تحميل أقل قليلًا.

سلاح Kymera Ray Gun: وهو مسدس قصير المدى يطلق النار بشكل مستمر وسريع، ولا يتسبب السلاح في الكثير من الضرر ولكنه قادر على تدمير مباني العدو بسهولة.

كما تستطيع استخدام هذه الأسلحة والوصول إليها عبر الطرق التالية:

القضاء على أحد عملاء IO، وتجدهم إلى القرب من الصحون اللاقطة للإشارات.

التخلص من الفضائيين، وتستطيع إيجادهم في الصحون الطائرة والمناطق التي تضيء باللون البنفسجي.

فتح الصناديق المتنوعة في اللعبة، ولكن لن تجد الكثير من الأسلحة عبر هذه الطريقة.

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