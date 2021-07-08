استعادة كلمة مرور ماك بوك عبر 4 طرق مختلفة

يسمح لك النظام باستعادة كلمة مرور ماك بوك عبر أكثر من طريقة، ولذلك نقوم باستعراض هذه الطرق معًا.

وتستخدم جميع الطرق التي نتحدث عنها اليوم أدوات آبل التي قامت بتصميمها في حواسيبها دون أي أدوات أو تطبيقات خارجية.

استخدام حساب آي كلاود.

تقوم في العادة بربط حساب آي كلاود أو Apple ID بحاسوبك أثناء تنصيب النظام للمرة الأولى، ولذلك تستطيع استخدامه لاعادة كلمة المرور.

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ويعرض عليك نظام ماك أن تقوم بإعادة كلمة المرور عبر إعادة تشغيل الجهاز بعد إدخال كلمة المرور الخاطئة ثلاثة مرات متتالية.

وبعد ذلك يطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب آي كلاود الخاص بك.

ثم اختيار اسم المستخدم الذي ترغب في اعادة كلمة المرور له، وبعد ذلك إدخال الكلمة الجديدة.

عبر حساب مدير آخر.

إذا كنت تمتلك أكثر من حساب مسؤول في ماك بوك الخاص بك، فإنك تستطيع استخدام أحد هذه الحسابات لإعادة كلمة المرور.

وتفيد هذه الطريقة في حواسيب الشركات التي يمتلك أكثر من شخص صلاحيات الوصول إليها.

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ولكن يجب أن تتم عملية اعادة كلمة المرور عبر حساب المدير فقط، ولا يمكن أن تتم عبر باقي الحسابات.

وحتى تقوم بذلك إتبع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى اعدادات النظام ثم حسابات المستخدمين والمجموعات، وبعد ذلك قم بالضغط على رمز القفل بالأسفل.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب المسؤول، وهذا يسمح لك بتعديل باقي الحسابات.

بعد ذلك قم بالضغط على الحساب الذي ترغب في إعادة كلمة المرور الخاصة به ثم اختار إعادة كلمة المرور واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عبر وضع الاستعادة.

يمكنك الوصول إلى وضع الاستعادة عبر إعادة تشغيل ماك بوك الخاص بك، وبعد ذلك الضغط على زري Command+R في حالة حواسيب إنتل.

ولكن في حالة حواسيب معالج M1 فإنك تحتاج لاستمرار بالضغط على زر التشغيل حتى تتمكن من الوصول إليه.

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وبعد ذلك قم بالضغط على الأدوات في الشريط الذي تراه أمامك ثم اختار نافذة الأوامر Terminal.

ثم قم بإدخال أمر resetpassword ككلمة واحدة ثم اضغط على زر الإدخال.

قم الآن بإغلاق نافذة الأوامر وستجد أمامك نافذة جديدة وهي استعادة كلمة المرور، وقد تطلب منك الأداة إدخال حساب آي كلاود.

وبعد ذلك قم باختيار الحساب الذي ترغب في اعادة كلمة المرور له.

استعادة كلمة مرور ماك عبر خاصية FileVault.

تقدم آبل هذه الخاصية لتشفير ملفات القرص الصلب بكلمة مرور خاصة، ولكن تسمح لك الخاصية أيضًا باستعادة كلمة مرور حاسوبك.

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عندما تقوم بتفعيل الخاصية للمرة الأولى، فإنها تطلب منك أن تقوم بالاحتفاظ بمفتاح الاستعادة، وهي كلمة مرور يعطيها لك النظام.

وإذا قمت بإدخال كلمة المرور بشكل خاطئ ثلاث مرات، فإن الحاسوب يطلب منك إدخال مفتاح الاستعادة.

ولكن تأكد أن تدخل بيانات مفتاح الاستعادة بشكل كامل دون ترك أي مسافات أو حروف خاطئة.