أفضل حواسيب ويندوز بمعالج ARM

تعمل مايكروسوفت بشكل وثيق مع كوالكوم على تقديم حواسيب ويندوز مزودة بمعالج ARM،ولذلك فإننا رأينا أول حاسوب بهذه المعالجات في 2017.

وتوفر معالجات ARM مميزات إضافية لحواسيب ويندوز المحمولة، وذلك مثل الإتصال دائمًا بالإنترنت والاستخدام السريع في مقابل سعر أقل.

وقد ازدادت أهمية هذه المعالجات بعد أن قدمت آبل معالج M1 في العام الماضي وهو الأمر الذي أدى لإشعال المنافسة.

حاسوب HP Elite folio.

تأتي عائلة Folio من HP لتكون أحد الحواسيب المحمولة الموجهة لرجال الأعمال، وهي تنافس ماك بوك آير مباشرةً.

ولذلك استخدمت HP معالج ARM مع هذا الحاسوب، أضف لذلك أنه يأتي بتصميم فريد من نوعه ومغطى بطبقة من الجلد النباتي.

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ويمتلك هذا الحاسوب شاشة لمس يمكنها أن تغطي لوحة المفاتيح فقط دون تغطية لوحة اللمس، وهو تصميم مختلف.

حيث تنزلق الشاشة فوق جزء من لوحة المفاتيح فقط دون تغطي لوحة اللمس أو حتى تدوير الشاشة حول محورها.

وهذا ما يجعلها ثابتة أكثر ويزيد من عمرها الإفتراضي.

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كما يأتي الحاسوب بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 من شركة كوالكوم، وهو أحد معالجاتها الرائدة في مجال ARM.

ويمكنك أن تحصل على الحاسوب بنسخة 5G إن كنت ترغب في ذلك.

يأتي هذا الحاسوب بتصميم قابل للتحول بشكل معتاد بالإضافة إلى إتصال 5G بسعر منافس، ولذلك يفضله الكثيرون.

لا يأتي الحاسوب بطبقة من الجلد، ولكنه يأتي بتصميم رائد من مواد خام جيدة وأنيقة للغاية.

يأتي الحاسوب بتشكيلة مواصفات واحدة فقط وهي معالج Snapdragon 8cx من الجيل الأول يدعم 5G مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

حاسوب Acer Spin 7.

يمتاز هذا الحاسوب بأداء البطارية القوي للغاية، وهذا يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في رحلات العمل الطويلة.

وعلى عكس جميع الحواسيب ذات البطاريات الكبيرة، فإن حاسوب Spin 7 من آيسر يأتي بتصميم رائد ومواد رائدة.

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ويأتي Spin 7 بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

ويمكن لحاسوب Spin 7 أن يعمل حتى 29 ساعة متواصلة، وذلك على الرغم من كونه يأتي بشاشة 14 بوصة تدعم اللمس.

Surface Pro X أفضل حواسيب ويندوز بمعالج ARM

يأتي هذا الحاسوب من تصميم وصناعة مايكروسوفت نفسها، ولذلك فهو أحد أفضل حواسيب ويندوز التي تعمل بمعالجات ARM.

وهو يأتي بتصميم رائد يجعله أقرب للحواسيب اللوحية من المحمولة، ولكنه يأتي مع غطاء يحوله إلي حاسوب محمول.

يأتي الحاسوب بشاشة بدقة 2880×1920 بحجم 13 بوصة ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

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وتستخدم مايكروسوفت مع هذا الحاسوب نسخة معدلة من معالجات كوالكوم 8cx من الجيلين الأول والثاني معًا.

ولذلك يعتبر هذا الحاسوب أحد أفضل الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام ويندوز.