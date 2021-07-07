بي إم دبليو تصنع الدراجة الكهربائية CE 04

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن النسخة النهائية للمستهلكين من الدراجة الكهربائية CE 04.

وكانت الشركة الألمانية تتحدث منذ سنوات عن رغبتها في صنع وبيع دراجة كهربائية جذرية للمدينة.

وتستهدف الدراجة الكهربائية CE 04 ركاب المدن، وتتميز بشاشة من نوع LCD بقياس 10.25 إنشات، ومدى يصل إلى 130 كيلومتر، وسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتر في الساعة.

وتتاح الدراجة الكهربائية من بي إم دبليو في عام 2022 بنحو 16000 دولار.

اقرأ أيضًا: نظام iDrive 8 من BMW يقرب القيادة الذاتية

وأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أن قسم Motorrad الخاص بها يضع الدراجة الكهربائية CE 04 في الإنتاج.

وظهرت الدراجة الكهربائية بصفتها نموذج تجريبي في شهر نوفمبر 2020. وكانت تمثل إعادة تصور لمفهوم آخر ظهر لأول مرة من الشركة الألمانية في عام 2017.

وبدلاً من تخفيف التصميم في محاولة لإرضاء مجموعة واسعة من المشترين، فإن اللمسات البرتقالية والخطوط الزاوية الحادة لدراجة CE 04 تجعلها تبدو كما لو كانت تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي مثل سابقاتها المفاهيمية.

وتتضمن الدراجة بطارية بقدرة 8.9 كيلوواط مبنية على نفس الخلايا التي تشغل سيارة iX الجديدة. مما يوفر قوة قصوى تبلغ 31 كيلوواط (42 حصانًا).

وتبعًا إلى أن الدراجة الكهربائية مخصصة لأنواع الرحلات القصيرة اليومية التي يقوم بها المرء عادةً في المدينة. فإن هناك الكثير من استخدام المكابح، الأمر الذي يوفر فرصة كبيرة لاستخدام الكبح المتجدد لتغذية البطارية مرة أخرى.

بي إم دبليو تصنع CE 04

تساعد تقنيات التحكم الأوتوماتيكي بالثبات والتحكم الديناميكي في الجر ونظام المكابح المانعة للانغلاق الدراجين في الحفاظ على السرعة تحت السيطرة.

اقرأ أيضًا: بي إم دبليو تتوقف عن بيع سيارة i3 الكهربائية

وتوفر الشاشة بقياس 10.25 إنشات الموجودة بين المقود إمكانية الملاحة والاتصال بالهاتف الذكي. وتحتوي الدراجة على حجرة شحن للهاتف المحمول مع منفذ شحن USB-C.

وتمتلك الدراجة تصميمًا جديدًا يهدف إلى جذب الأشخاص المهتمين بالمركبات الكهربائية. ولكن قد لا يملكون المال أو المساحة اللازمة لسيارة كهربائية.

ويمكن شحنها باستخدام مقبس طاقة عادي أو كابلات كهربائية، وتزعم الشركة أنه يمكن شحنها بسرعة بعد أن يتم تفريغها بالكامل في ساعة و 40 دقيقة مع اتصال طاقة من المستوى 3.

وفي حال لم يكن لديك منفذ الشحن المطلوب، فإن الدراجة قابلة للشحن خلال أربع ساعات و 20 دقيقة باستخدام مقبس منزلي قياسي.

اقرأ أيضًا: BMW تكشف عن مفهوم الشاحنة الكهربائية المصغرة