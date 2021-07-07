آبل توفر Mac OS X Lion و Mountain Lion مجانًا

أتاحت شركة آبل نظام التشغيل Mac OS X Lion و Mac OS X Mountain Lion للتنزيل مجانًا في صيف عام 2021.

وأبقت الشركة على OS X 10.7 Lion و OS X 10.8 Mountain Lion متاحين للعملاء الذين لديهم أجهزة تقتصر على البرامج القديمة. ولكنها كانت تتقاضى 20 دولار حتى وقت قريب لتوفير التنزيل للتحديثات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها أي إصدار من النظام التشغيلي مجانًا.

وتم تسليم جميع إصدارات نظام التشغيل التي تم إصدارها بعد هذه الإصدارات مجانًا لمستخدمي منتجات آبل.

وبدءًا من نظام التشغيل Mac OS X 10.9 Mavericks، بدأت آبل بإجراء تحديثات لنظام التشغيل الخاص بها مجانًا للأجهزة المتوافقة.

ولا يزال بإمكانك شراء Mac OS X lion و Mac OS X Mountain Lion من متجر الشركة مقابل 20 دولار لكل منهما. ولكن تم توفيرهما أيضًا مجانًا من خلال مستندات دعم آبل.

وإذا توجهت إلى صفحة مثبت Mac OS X Lion أو صفحة مثبت Mac OS X Mountain Lion، فيمكنك تسجيل كل إصدار من نظام التشغيل وتنزيله مجانًا.

وإذا كنت تريد تنزيل Mac OS X Mountain Lion. فإنك بحاجة على الأقل إلى OS X Snow Leopard أو Lion 10.7 أو Mountain Lion 10.8.

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وتحتاج أيضًا إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين بيانات بسعة 8 جيجابايت.

وإذا كنت تريد تنزيل Mac OS X Lion. فإنك بحاجة إلى تثبيت OS X Snow Leopard 10.6.6 أو OS X Lion 10.7.

وتحتاج أيضًا إلى مساحة تخزين بيانات بسعة 7 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت عبر جهازك.

آبل توفر أنظمتها القديمة مجانًا

يتوافق Mac OS X Lion مع أجهزة ماك المتضمنة معالج Core 2 Duo أو Core i3 أو Core i5 أو Core i7 أو Xeon.

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ويبلغ حجم هذا الإصدار من مثبت Mac OS X Lion نحو 4.72 جيجابايت بحد ذاته. وقد تم نشره لأول مرة مجانًا في 23 يونيو 2021.

وتم نشر الإصدار الحالي من مثبت Mac OS X Mountain Lion في 23 يونيو 2021، ويبلغ حجم ملفه 4.45 جيجابايت.

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ومن المرجح أن يتم استخدام هذه التنزيلات بواسطة متخصصي تكنولوجيا المعلومات بهدف استعادة البيانات من أجهزة حواسيب آبل القديمة.

وفي حين تحتوي بعض أقدم أجهزة آبل القابلة للعمل على بيانات قابلة للاسترداد. فإن البرامج المستخدمة لاستعادة البيانات لا تتوافق دائمًا مع أنظمة التشغيل. وهذا الأنظمة المجانية قد تجعل عملية الاستعادة أبسط.

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