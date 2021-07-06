متصفح ملفات ويندوز 11 يحصل على شكل جديد

حصل تطبيق متصفح ملفات ويندوز 11 على بعض التغييرات في التصميم والاستخدام معًا، وتأتي هذه التغييرات ضمن لغة التصميم الجديدة. إليكم أبزر التغييرات التي طرأت على متصفح ملفات ويندوز 11 الجديد

تصميم متصفح الملفات الجديد

يظل استخدام متصفح الملفات كما هو، ولكن الاختلاف يأتي هنا في التصميم وترتيب الأيقونات في الشريط العلوي.

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ويعتبر تغيير التصميم الخارجي لمتصفح الملفات هو التغيير الأوضح، حيث أصبحت الحواف دائرية أكثر.

كما ينقلك الضغط على زر التكبير إلى قائمة ترتيب النوافذ Snap، وهي طريقة ويندوز 11 في التعامل مع النوافذ المتعددة.

تغيير شريط الأدوات.

يختلف شريط الأدوات بشكل كبير في متصفح ملفات ويندوز 11 عن مثيله في ويندوز 10، حيث أصبحت الأيقونات تظهر دون نص تحتها.

كما تغيير شكل الأيقونات وأصبحت أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام، وأصبح هناك قائمة إضافية تصل إليها عبر الضغط على النقاط الثلاثة معًا.

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وتظهر هذه النقاط ترتيب أقراص الشبكة المتصلة بالحاسوب بالإضافة إلى اختيارات تحديد الملفات.

ولم يتغير الشريط الجانبي الذي يعرض الأقراص المتصلة بالحاسوب، ولكن تغيرت الأيقونات الموجودة فيها لتناسب النظام.

تغيير قائمة الزر الأيمن للفأرة Context Menu

تخلت مايكروسوفت عن نصوص النسخ واللصق الموجودة في القائمة، وأصبحت تعرض أيقونات بدلًا منها.

كما تخلت الشركة تمامًا عن زر التحديث وأصبح الوصول إليه يتطلب الكثير من الخطوات على عكس الماضي حيث كنت تصل إليه بسهولة.

الأيقونات الجديدة

كما حصل متصفح الملفات في ويندوز 11 على مجموعة جديدة من الأيقونات المتنوعة، وأصبحت ألوان الأيقونات تختلف وليست موحدة كما كانت في الماضي.

الخلفيات الجديدة

تطلق مايكروسوفت مجموعة خلفيات جديدة تغير من شكل ويندوز 11 كثيرًا، كما أن هذه الخلفيات تعمل مع الوضع الداكن للنظام بتوافق كبير.

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حيث تصبح الخلفيات داكنة عند تفعيل الوضع الداكن، وهو ما يجعل النظام يبدو متسقًا بالكامل مع بعضه.

مميزات أخرى في ويندوز 11

يقدم ويندوز 11 مجموعة من المميزات المختلفة مثل دعم تطبيقات الأندرويد داخل النظام بدلًا من استخدام تطبيق اقتران الهاتف.

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وذلك بالإضافة إلى التقنيات الجديدة التي استخدمتها مايكروسوفت في النظام مثل Auto HDR.

وليست هذه جميع التغييرات على متصفح ملفات ويندوز 11، حيث لازلنا نستخدم النسخة التجريبية ولم ننتقل بعد إلى النسخة النهائية.

وتظل بعض اختيارات الواجهة كما كانت في ويندوز 10، ولكن من المتوقع أن تتغير مع اصدار النسخة النهائية.

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