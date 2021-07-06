شريحة TPM أصبحت ضرورية لنظام ويندوز 11

حدثت شركة مايكروسوفت الحد الأدنى من متطلبات تثبيت ويندوز 11. وجعلت شريحة TPM 2.0 شرطًا أساسيًا لإعداد ميزات الأمان وأيضًا لتثبيت النظام في حاسبك.

وكان ويندوز 10 يحتاج إلى شريحة TPM لاستخدام ميزات مثل BitLocker لتشفير القرص وفك تشفيره، ولكن لم يكن وجود الشريحة شرطًا لتثبيت نظام التشغيل.

ويبدو أن هذا الأمر قد تغير مع نظام التشغيل ويندوز 11.

وسواء كنت تخطط للانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد أو ترغب في إعداد ميزات الأمان في حاسبك. فإن لديك طرق متعددة للتحقق مما إذا كان حاسبك يتضمن شريحة TPM.

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أهمية شريحة TPM لنظام ويندوز 11

TPM هي شريحة مدمجة إما في اللوحة الأم للحاسب أو يتم إضافتها بشكل منفصل إلى وحدة المعالجة المركزية.

وتهدف إلى حماية مفاتيح التشفير وبيانات المستخدم والبيانات الحساسة الأخرى الموجودة في الحاسب. وذلك حتى لا تتمكن البرامج الضارة ومجرمي الإنترنت من الوصول إلى تلك البيانات.

وتوفر شريحة TPM حماية على مستوى العتاد بدلاً من البرامج فقط. ويمكن استخدامها لتشفير قرص التخزين أو لمنع هجمات سرقة كلمات المرور.

وتوجد شرائح TPM في معظم الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 10. ولكن عادةً ما تكون مفعلة في حواسيب المؤسسات.

وتريد مايكروسوفت توفير نفس المستوى من الحماية لكل شخص يستخدم حاسب عامل بنظامها الجديد.

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التأكد من وجود شريحة TPM

للتحقق مما إذا كانت شريحة TPM مفعلة في حاسبك، اتبع الخطوات التالية:

اكتب Device Manager في مربع البحث بجوار قائمة ابدأ ومن ثم اضغط على أعلى نتيجة لفتح التطبيق.

قم بتوسيع خيار قسم أجهزة الأمان.

إذا كان جهازك يحتوي على شريحة TPM فإنها تظهر لك في هذا القسم مع رقم النموذج الحالي سواء TPM 1.2 أو TPM 2.0.

ومن أجل تفعيل الشريحة في حاسبك، قم بالاطلاع على مقال كيف تتأكد من قدرة حاسبك على تشغيل ويندوز 11.

وبشكل عام إذا كان حاسبك يعمل بمعالج إنتل من الجيل الثامن أو أي إصدار أحدث، أو معالج AMD مبني على بنية + Zen. فإن حاسبك مؤهل رسميًا للترقية إلى الإصدار الجديد مع افتراض أن الحاسب يفي بالمتطلبات الأخرى.

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