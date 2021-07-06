تغيير موقع جوجل بلاي للوصول إلى تطبيقات مختلفة

يسمح لك تغيير موقع جوجل بلاي بالوصول إلى مجموعة من التطبيقات ومحتوى خاص محظور على بلدك أو لم يصدر بعد لها.

وقد حدث هذا مع تطبيق كلوب هاوس منذ عدة أشهر حيث أنطلق بشكل تجريبي للولايات المتحدة فقط دون باقي البلاد.

ولذلك نخبركم اليوم بأفضل طريقة لتغير موقع جوجل بلاي حتى تتمكن من الوصول لهذه التطبيقات.

تغيير موقع جوجل بلاي على الهاتف.

عندما تقوم بتغيير موقع جوجل بلاي فأنت تغير موقع جميع خدمات جوجل، وذلك يشمل محرك بحث جوجل ويوتيوب أيضًا.

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لذلك يجب أن تنتبه لهذا الأمر حيث تظهر لك نتائج البحث عبر المحرك للبلد التي قمت بتغيير الموقع إليها.

ويعتبر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN أحد أسهل طرق تغيير موقع جوجل بلاي ، ولكن يجب أن تستخدم تطبيق موثوق به.

وذلك لأن التطبيقات الموثوق بها تستخدم طرق حماية متعددة لتحمي هاتفك من الفيروسات والمخترقين، كما أنها توفر سرعات إتصال جيدة.

يمكنك اختيار أحد تطبيقات VPN التي ذكرناها سابقًا في مقالنا، وهي جميعًا تعمل بنفس الكفاءة والجودة.

وبعد تثبيت التطبيق قم باختيار المكان الذي ترغب بالإتصال به، ثم قم بتفعيل الإتصال مباشرةً على هاتفك.

وحتى تتأكد من أن مكانك قد تغيير يمكنك البحث عبر محرك جوجل لتجد أن النتائج تظهر في الموقع الجديد

أو فتح جوجل بلاي والتوجه إلى أسفل الصفحة لتجدها أيضًا قد تغيرت :

مميزات تغيير الموقع

يستخدم الكثيرون متجر جوجل بلاي في تحميل التطبيقات فقط، ولكن في الحقيقية فإن المتجر يضم مجموعة من الأفلام والكتب الروائية المتنوعة.

ويمكنك شراء هذه الأفلام أو الكتب عبر متجر جوجل بلاي والاحتفاظ بها على هاتفك، ولكن بالطبع تختلف تشكيلة الكتب والأفلام بناءً على موقعك.

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ولذلك تستطيع عبر تغيير موقع جوجل بلاي أن تصل إلى مجموعة أكبر من الكتب والأفلام.

كما أنك تستطيع الوصول إلى الكتب والأفلام باللغات المختلفة عبر تغيير الموقع أيضًا، وحتى تقوم بذلك قم بتغيير موقعك إلى البلد التي ترغب بها.

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لذلك إن كنت ترغب في مشاهدة أعمال يابانية قم بتغيير موقعك عبر تطبيق VPN إلى اليابان وهكذا.

كما أن هذه الخطوة هامة لمحبي الخصوصية، ومن يرغبون في إخفاء موقعهم الحقيقي عن جوجل حتى لا تتبعهم.