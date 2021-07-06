تجربة ويندوز 11 على حاسوبك حتى إن لم يكن يدعمه

تخلت مايكروسوفت عن دعم الحواسيب القديمة في متطلبات تشغيل ويندوز 11، ولذلك يشعر الكثيرون بالاستياء.

ولكن توجد طريقة للالتفاف حول متطلبات ويندوز 11، وتعمل هذه الطريقة مع نسخة المطورين من النظام.

طريقة تثبيت ويندوز 11 على الحواسيب القديمة

أعلنت مايكروسوفت أن معالجات إنتل من الجيل السابع و AMD من جيل Zen 1 لن تدعم ويندوز 11.

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وقد ظهرت بعض التلميحات عن إعادة الدعم لهذه المعالجات، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.

ويمكنك تجاوز اشتراطات مايكروسوفت لتشغيل Windows 11 عبر هذه الخطوات:

توجه في البداية إلى برنامج الاختبار الداخلي لويندوز، ثم قم بالتسجيل في نسخة المعاينة وإعادة تشغيل حاسوبك.

وبعد ذلك توجه إلى معدل قيم التسجيل في النظام، ثم توجه إلى المجلد ذو العنوان التالي:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsSelfHost \ UI \ Selection

توجه بعد ذلك إلى مجلد UIbranch وقم بتعديله إلى Dev، ثم قم بتغيير النص في ContentType إلى Mainline وبعد ذلك في Ring key إلى External.

ثم انتقل إلى المجلد

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsSelfHost \ Applicability

وتجد داخل هذا المجلد ملف يدعى BranchName قم بتغييره إلى Dev وملف ContentType إلى Mainline وملف RingKey إلى External، كما قمنا في المجلد السابق.

وبعد ذلك قم بإعادة تشغيل النظام لتجد حاسوبك يدعم نظام ويندوز 11.

ولم يتم اختبار هذه الطريقة بالشكل الكافي بعد، وذلك لأنها جديدة نوعًا ما ولا ينصح بالانتقال بشكل كامل إلى ويندوز 11 بعد.

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ولكن يبدو أن الكثير من المستخدمين إتبعوا الطريقة وحصلوا على التحديث بعدها بفترة قصيرة.

لماذا ترفض مايكروسوفت دعم المعالجات القديمة؟

قد لا يبدو أن ويندوز 11 يستهلك الكثير من موارد الحاسوب، ولذلك قد يسأل البعض لماذا تضيق مايكروسوفت قائمة الدعم؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال عبر نقطتين هامتين، الأولى أن شرك إنتل هي التي تدعم مايكروسوفت في نظامها الجديد.

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ولذلك هي حركة دعائية لمعالجات إنتل الجديدة ولتشجيع المستخدمين القدامى على الإنتقال إليها.

والثانية هي شريحة TPM 2.0، وهي تقدم مستوى أمان مرتفع وأعلى من المعالجات التي لا تأتي مدمجة بهذه الشريحة.

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وقد بدأت إنتل بدعم هذه الشريحة في معالجاتها بدايةً من الجيل الثامن، وتحتاج لتفعيل هذه الشريحة عبر إعدادات اللوحة الأم الخاصة بحاسوبك.

ولكن من المتوقع أن تخفض مايكروسوفت متطلبات تشغيل النظام وتسمح للمعالجات القديمة بتثبيت ويندوز 11.

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