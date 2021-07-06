أهم ألعاب أندرويد في متجر جوجل بلاي

تطورت العاب أندرويد كثيرًا وأصبحت تنافس العاب الحاسب الشخصي وبلاي سيتشن.
كما أن الكثير من سلاسل الالعاب المشهورة والكبيرة أصبحت تصدر على الهواتف مثل Call Of Duty و فورتنايت وPubg.
ولذلك نقدم لكم أهم العاب اندرويد التي يجب عليكم تجربتها اليوم.
لعبة Genshin Impact
تنتمي هذه اللعبة إلى عالم العاب تقمص الدور، وهذا يعني أنك تأخذ دور شخصية في اللعبة وتقوم بترقيتها وإكمال القصة بالنيابة عنها.
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وقد حصلت اللعبة على الكثير من الاهتمام والتقدير حول العالم بسبب تصميمها المميز الذي يشبه لعبة Zelda: Breath of the Wild.
كما تمتلك اللعبة عالمًا مفتوحًا مميزًا بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات التي يمكنك فتحها في هذا العالم.
وتأتي هذه اللعبة مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، ولكن تضم مشتريات بداخلها.
لعبة Gird Autosport
ظهرت هذه اللعبة في عام 2019 وأصبحت أحد أفضل العاب سباقات السيارات على أندرويد بشكل عام.
وقد تمكنت من التغلب على سلاسل الالعاب المشهورة مثل Asphalt وغيرها.
تمتاز اللعبة بتصميم مميز مع مجموعة كبيرة من الحلبات المميزة وتشكيلة كبيرة من سيارات السابقات المشهورة.
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بالإضافة إلى أزرار تحكم جيدة وسهلة مع مستوى رسومي ممتاز، ولذلك حصلت اللعبة على إعجاب الكثيرين.
يمكنك شراء اللعبة بسعر 9.99 دولار عبر متجر جوجل بلاي، وهي لا تضم أي إعلانات أو محتوى مدفوع.
لعبة Levelhead
تنتمي هذه اللعبة إلى عائلة ألعاب Platformer, وهذا يعني أنك تتنقل في مستويات اللعبة وتتغلب على الألغاز فيها.
تضم اللعبة أكثر من 90 مستوى مختلف مع طرق تحكم جيدة للغاية ومميزة، بالإضافة إلى قصة ممتعة وطريفة.
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كما تستطيع بناء المستويات الخاصة بك ومشاركتها مع باقي المستخدمين، وتمتاز اللعبة بمحرك بناء المستويات الخاص بها.
وتدعم اللعبة مشاركة ملفات الحفظ عبر المنصات المختلفة لتكمل لعبك عبر أي منصة.
ويمكنك الحصول على هذه اللعبة عبر الاشتراك في Play Pass لمتجر جوجل بلاي أو شراءها منفصلة.
Super Mario Run:
تأتي هذه اللعبة من تطوير نينتدو مباشرةً، ولذلك تجد أن مستوى اللعبة وتصميماتها أفضل من غيرها من الألعاب.
كما أن اللعبة تمتاز بمجموعة جيدة من المراحل والمستويات المتنوعة، وهي تشبه Subway Surfer وغيرها من الألعاب.
ومن المفترض أن تصدر نينتندو لعبة Mario Kart على هواتف أندرويد وهي نسخة مصغرة من اللعبة المشهورة.
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وتمتلك نينتدو مجموعة أخرى من الالعاب المتنوعة على أندرويد مثل Fire Emblem و Dr Mario.
ويمكنك الوصول إلى جميع العاب نينتدو عبر هذا الرابط.