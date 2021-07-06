أتاري تركز على ألعاب الحاسب بدلاً من الهاتف

كجزء من إستراتيجيتها الكبرى، تحول شركة أتاري تركيزها بعيدًا عن ألعاب الهاتف المحمول المجانية إلى ألعاب الحاسب والمنصات.

وفي بيان صدر حديثًا، قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على الخطة الجديدة في الأول من شهر يوليو بعد إجراء مراجعة متعمقة لأصول وفرص قسم ألعاب أتاري.

ولدى أتاري تاريخ طويل في صناعة الألعاب، كونها واحدة من رواد فكرة منصة الألعاب المنزلية الحديثة.

وتأتي إعادة التوجيه بعد أقل من شهر من إصدار منصة Atari VCS التي تأخرت كثيرًا، التي تعمل كآلة ألعاب قديمة وجهاز حاسب.

ومن خلال إعادة تخصيص هذه الموارد، تعتزم أتاري الاستفادة من قائمتها الضخمة التي تضم 200 ملكية فكرية لبناء ألعاب متميزة ليتم إصدارها عبر جميع المنصات.

وقالت أتاري إنها تصل إلى محفظتها المكونة من 200 لعبة وامتياز – مثل Asteroids و Centipede و Missile Command و Pong – لإنشاء محتوى جديد لمنصة VCS ومنصات أخرى.

ومن المتوقع أن تصل الإصدارات الجديدة الأولى في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2022.

وتعمل الألعاب الجديدة أيضًا على تعزيز منصة Atari VCS، التي صدرت منذ نحو ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة بعد سنوات من التطوير.

وفي الوقت نفسه، تسبب إعادة التركيز مشكلة لبعض ألعابها المحمولة، التي تخطط لإغلاق العديد منها أو بيعها.

وتشمل الألعاب المتأثرة RollerCoaster Tycoon Story و Crystal Castles و Castles & Catapults و Ninja Golf و Atari Combat: Tank Fury.

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أتاري تركز على ألعاب الحاسب

بالرغم من انزعاجها من الطبيعة التنافسية لسوق الألعاب المجانية، إلا أن الشركة لا تتخلى عن الألعاب التي تعتبرها ناجحة.

وتتخذ على نطاق أوسع نهجًا أكثر ذكاءً في اللعب المجاني بعد الغوص في ألعاب الهاتف المحمول. جنبًا إلى جنب مع MMO، بالتزامن مع خطة التحول في عام 2015.

وقالت الشركة: هدفنا من أي تجربة لعب هو توفير لحظات ممتعة ومرحة من اللعب الهادف. وهذا هو جوهر أتاري وما يربط تاريخنا بمستقبلنا. ولهذه الغاية، نشعر أن الألعاب المتميزة هي تمثيل أفضل لهذا النوع من تجربة الألعاب ولجوهر الشركة.

وبالرغم من التركيز الجديد على الألعاب المتميزة، ما زالت الشركة ملتزمة بتنمية وتوسيع نطاق ألعابها المجانية الناجحة المتوفرة في السوق.

وتؤثر هذه التغييرات على بياناتها المالية لعام 2020 و 2021. وتؤدي إلى شطب 5 ملايين يورو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

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