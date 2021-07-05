مميزات في iOS 15 تساعدك في زيادة الإنتاجية

هناك الكثير من المميزات التي تأتي مع iOS 15 من شركة آبل التي تساعدك في البقاء على اتصال والتركيز والاستكشاف والقيام بالمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي في آيفون.

وفي هذا الصدد فإن هناك ثلاث مميزات يمكنها مساعدتك في توفير وإدارة الوقت بشكل أفضل

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وضع التركيز

أصبحت الهواتف الذكية مصدر إلهاء كبير قد تؤثر في الإنتاجية اليومية. وبالرغم من ظهور العديد من التطبيقات التي تحاول حل هذه المشكلة، إلا أن هناك ميزة مدمجة في iOS 15 لمعالجة هذه المشكلة.

ويتيح وضع التركيز تصفية الإشعارات والتطبيقات بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك. ويمكنك أيضًا إعداد هاتفك عن طريق إنشاء تركيز مخصص أو تحديد تركيز مقترح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح الأشخاص والتطبيقات المسموح لهم بتقديم الإشعارات خلال فترات محددة.

كما يمكنك إنشاء العديد من أوضاع التركيز التي تريدها من أجل جوانب منفصلة من حياتك، مثل التمرين أو القراءة أو النوم أو العمل.

وعند ضبط الوضع في هاتف آيفون فإنه يُطبق تلقائيًا عبر جميع أجهزة آبل الأخرى. ويمكنك أيضًا إنشاء صفحات الشاشة الرئيسية مع التطبيقات والأدوات التي تعرض التطبيقات ذات الصلة فقط وتقلل من عوامل التشتيت.

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النص المباشر

نلتقط في كثير من الأحيان صورًا للمعلومات لأنها أسرع طريقة لحفظ البيانات. ولكن المشكلة هي أنه يتعين عليك كتابة بعض هذه المعلومات يدويًا عندما تحتاج إلى استخدامها.

ومن أجل هذا يمكنك استخدام ميزة النص المباشر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل هذه العملية أسهل، حيث يتعرف النص المباشر على النص في الصور ويسمح لك باتخاذ الإجراءات بطرق مختلفة مثل البحث عن صورة لكلمة مرور الشبكة اللاسلكية مكتوبة بخط اليد وتحديد موقعها، أو رقم هاتف من واجهة المتجر.

وتتكامل ميزة النص المباشر أيضًا مع تطبيق الكاميرا للتعرف على النص ونسخه في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه يمكنك نسخ أي نص ولصقه مباشرة.

وتوفر ميزة النص المباشر أيضًا ترجمة فورية للغات الموجودة في صورك، كما يمكنك استخدام ميزة Visual Look Up لمعرفة المزيد من المعلومات.

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تخصيص مركز الإشعارات في iOS 15

يتيح لك مركز الإشعارات المعاد تصميمه في iOS 15 صور جهات الاتصال للأشخاص وأيقونات أكبر للتطبيقات. ومن شأن هذا الأمر أن يساعدك في التعرف على الإشعارات القادمة بمجرد النظر إلى شاشة الهاتف، وتحديد ما إذا كان الإشعار مهمًا لفتحه أم لا.

ويجمع ملخص الإشعارات الجديد الإشعارات غير المهمة من أجل إرسالها لك في وقت أكثر ملاءمة، وذلك للمساعدة في تقليل التشتت.

بالإضافة إلى ذلك يتم الآن إعطاء الأولوية للإشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ظهور الإشعارات الأكثر صلة أولًا.

واستنادًا إلى تفاعلات المستخدم مع التطبيقات، يتم تسليم الرسائل العاجلة على الفور، مما يضمن عدم فقد الاتصالات المهمة في الملخص. ويمكنك بسهولة كتم صوت أي تطبيق أو سلسلة رسائل خلال الساعة التالية أو اليوم بأكمله.

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