أندرويد يتيح تخزين معلومات التطعيم ضد فيروس كورونا

يعتبر الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر مهم للغاية. ولكن القدرة على إثبات أنك قد أخذت اللقاح هو مطلب ضروري للغاية خاصة عند السفر أو دخول الأماكن العامة.

ومن أجل هذا بدأت شركة جوجل بتطوير واجهة برمجية تتيح لك تخزين جميع المعلومات المتعلقة بحالة التطعيم ضد فيروس كورونا في هاتفك.

تخزين معلومات التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة جوجل أن تطبيق الدفع الإلكتروني التابع لها جوجل باي قادر الآن على حفظ وعرض معلومات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وعادةً لا يعمل تطبيق جوجل باي إلا عبر جهاز واحد. ولذلك فإن إعداده عبر هاتفك الجديد يعني أنه لا يمكن استخدام هاتفك القديم لسداد المدفوعات. ومع ذلك لن يكون هذا هو الحال مع معلومات أخذ اللقاح أو بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتحدث الشركة حاليًا واجهة برمجة التطبيقات Passes كجزء من تطبيق الدفع جوجل باي الذي يمكن استخدامه لتخزين البطاقات.

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وتكون بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا الرقمية متاحة عبر أجهزة متعددة إذا كنت ترغب في ذلك. ولكن هذا لا يعمل إلا إذا أتاحت الحكومات بطاقات اللقاح بالشكل الرقمي.

وبحسب الصورة التي نشرتها جوجل لبطاقة التطعيم الرقمية فإنها تحتوي على جميع المعلومات الأساسية عنك وعن اللقاحات التي تلقيتها.

ويتضمن ذلك موفر اللقاح، ومكان تلقى اللقاح، ومتى حصلت عليه، والكميات التي تلقيتها، ونوع اللقاح.

وهناك أيضًا رمز QR الذي يسمح لأي شخص آخر بالوصول إلى كل هذه المعلومات، مثل الطبيب أو شركات الطيران.

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وتخزن هذه البطاقات في هاتفك وليس في السحابة، مما يعني عدم مشاركتها مع الجهات الخارجية. ولكن يتعين إضافة بطاقة التطعيم إلى أجهزتك الأخرى يدويًا. وذلك إذا كنت تريد أن نكون متاحة عبر أكثر من جهاز.

كما لن تتمكن أيضًا من إضافة بطاقة التطعيم إلى خدمة جوجل باي إلا إذا كان الجهاز يحتوي على شاشة قفل.

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ويحتاج هاتفك أيضًا إلى أن يكون معتمدًا ضمن برنامج Play Protect وأن يعمل بإصدار أندرويد 5 أو إي إصدار أحدث.

ويقتصر خيار إضافة بطاقة التطعيم الرقمية إلى جوجل باي على مقدمي خدمات محددين داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد وعدت جوجل بأنها تبدأ بطرحها في بلدان أخرى قريبًا.

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