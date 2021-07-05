كيفية إزالة خلفية الصور باستخدام تطبيق PicsArt

أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أداة هامة لالتقاط الصور وتخزينها ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة. وإذا كنت ترغب في إزالة خلفية الصور فإن بإمكانك استخدام أحد التطبيقات التي تجعل العملية سهلة.
أسباب إزالة خلفية الصور
هناك عدة أسباب وراء إزالة خلفية الصور منها:
- الشعارات: تحتوي الشعارات على موضوعات معينة ومن خلال إزالة خلفية الصور يمكنك تحريرها وتحويلها إلى شعار.
- أغراض جمالية: يمكنك أيضًا إضافة صورة شفافة مع موضوع معزول فوق أي خلفية، وهو مفيد عند تحرير الصور الشخصية.
- استخدمه كتأثير مضاف: يمكنك استيراد صورة بخلفية شفافة مثلما تضيف ملصقًا، حيث قد يساعد ذلك في البناء على عناصر صورتك المعدلة.
- تخلص من الأشياء غير المرغوب فيها: يمكن للمصورين استخدام تقنيات إزالة الخلفية للتخلص من الأشياء غير المرغوب فيها في الصورة.
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تطبيق PicsArt
يعتبر تطبيق PicsArt من أشهر التطبيقات المجانية التي تتيح لك عدة طرق لإزالة خلفية الصور بسهولة.
ومن أجل استخدام التطبيق لمسح خلفية الصور اتبع الخطوات التالية:
- افتح التطبيق في الهاتف ومن ثم ابحث عن الصورة التي تريد إزالة خلفيتها.
- حدد أداة الرسم في الأسفل ومن ثم اضغط على رمز المربعات المتداخلة في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.
- اضغط على الطبقة الأولى في النافذة المنبثقة وهي عبارة عن صورة فارغة في الأعلى واحذفها عبر النقر على أيقونة سلة التدوير.
- أغلق النافذة المنبثقة.
- اضغط على رمز المسح في الأسفل ومن ثم اضغط عليه مرة أخرى لفتح إعدادات الفرشاة.
- من هنا يمكنك تخصيص الإعدادات حسب رغبتك.
- عند الانتهاء اضغط على خيار تطبيق في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
- في الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز السهم في الجزء العلوي لحفظ الصورة.
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وإذا كنت تريد إزالة الخلفية ومن ثم إضافة صورة خلفية جديدة، اتبع الخطوات التالية:
- بعد تحميل صورة الخلفية، اضغط على خيار إضافة صورة في الأسفل مع استيراد الصورة التي تريد جعلها شفافة.
- في شريط الأدوات السفلي، يظهر لك العديد من خيارات التحرير للصورة المستوردة.
- اضغط على رمز القطع، واختر الطريقة التي تريدها لتحديد الصورة.
- بعد تحديد الصورة، اضغط على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
- ضع الصورة الجديدة فوق صورة الخلفية التي قمت باستيرادها.
ويتاح تطبيق PicsArt مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور، وفي جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة أندرويد.