طريقة تثبيت بوت ديسكورد – aitnews

يوجد الكثير من أدوات بوت ديسكورد التي تستطيع إضافتها للتطبيق لاستخدامها معه، يستطيع البوت إدارة الخوادم أو القيام بوظائف أخرى. ويعتبر تطبيق ديسكورد أحد أشهر تطبيقات الدردشة الجماعية والمحادثة والتي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين خصوصًا، وذلك لأنه لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز. بالإضافة لأنه يمتلك تقنيات معالجة صوت مميزة تستطيع عزل الضوضاء والتركيز على صوت المتحدث مباشرةً.

طريقة تثبيت بوت ديسكورد.

يمكنك تحميل أي بوت ديسكورد ترغب فيه عبر موقعه الرسمي بدلًا من البحث عبر جوجل، وتستطيع زيارة هذا الموقع حتى تعرف أفضل البوت لتثبيته وتقييم المستخدمين له.

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كما يجمع الموقع البيانات حول البوت ويقوم بتقسيمهم في مجموعات بحسب الاستخدام الخاص بكل بوت.

ويمكنك تثبيت البوت عبر موقع غير رسمي لجمعهم، وهو يحتوي على الكثير من البوت لتختار من بينها

وتختلف طريقة تثبيت البوت بحسب نوعه والخادم الذي يستضاف عليه، وتأتي بعض البوت مستضافة عبر موقع Github.

وفي هذه الحالة يجب أن تقرأ دليل تثبيت البوت، وهو يكون مرفق بالبوت على Github.

بينما تكتفي في حالات أخرى بالضغط على البوت حتى يتم تثبيته، ويمكنك تثبيت البوت عبر اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تفعل إدارة الخوادم من قبل البوت قبل أن تبدأ باستخدامه، وحتى تقوم بذلك عليك التوجه إلى إعدادات الخادم الخاص بك.

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وبعد ذلك قم بالتوجه إلى صفحة الأدوار Roles وقم بتفعيل اختيار إدارة الخادم، ثم توجه إلى موقع بوت ديسكورد.

وتستطيع البحث عن البوت الذي ترغب في تثبيته وعندما تصل إليه قم بالضغط على زر إضافة للخادم الموجود تحت البوت.

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ثم ينقلك الموقع إلى صفحة باختيار الخادم الذي ترغب بتوصيل البوت به، ولذلك قم باختياره من القائمة المنسدلة.

وسوف يطلب منك الصلاحيات التي يمكن للبوت أن يصل إليها ويستخدمها، وبعدما تنتهي من مراجعة هذه الصلاحيات والموافقة عليها قم بالضغط على زر الموافقة.

أشهر استخدامات ديسكورد.

يستخدم الكثيرون ديسكورد في الاجتماعات ومحادثات الفيديو الخاصة باللاعبين فقط، ولكن يفضل البعض استخدامه في محادثات العمل أيضًا.

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ويوفر ديسكورد مجموعة كبيرة من المميزات للخوادم فيه، ذلك بالإضافة لإمكانية تثبيت البوت لإدارة هذا الخادم.

كما يمتاز التطبيق بتقنية عزل الضوضاء المميزة والتركيز على صوت المتحدث فقط، ولذلك يفضل الكثير استخدامه في محادثات الفيديو.

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