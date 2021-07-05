سامسونج تحث مالكي Galaxy Gear على الترقية

كانت شركة سامسونج واحدة من أوائل صانعي الهواتف الذكية الرئيسيين الذين دخلوا مجال الساعات الذكية عبر Galaxy Gear.

ولم تستخدم ساعتها الذكية الأولى نظام أندرويد من شركة جوجل، بل استخدمت إصدار مخصص منه لتشغيل Galaxy Gear.

ومن المفترض أن تعود العملاقة الكورية الجنوبية إلى نظام أندرويد Wear OS بدلاً من Tizen OS عبر Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Active القادمة.

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وتؤدي هذه الخطوة إلى توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات لساعاتها الذكية. ولكن الشركة لن تنقل الساعات الحالية العاملة بنظام Tizen OS إلى Wear OS.

ووفقًا للشركة، لا يزال هناك بعض مالكي Galaxy Gear الذين يجب أن ينتقلوا إلى نظام التشغيل Tizen OS إذا كانوا يريدون الوصول إلى تطبيقات الساعات الذكية.

وتم إطلاق Galaxy Gear في عام 2013 وكانت الساعة الوحيدة من نوعها، ونتيجة لذلك لا تزال سامسونج تدعم الساعة الذكية ومستخدميها بعد ثماني سنوات.

وتواصل سامسونج تشغيل نسخة من متجرها للتطبيقات خصيصًا لنظام التشغيل المشغل للساعة بعد كل هذا الوقت.

ومع ذلك، تغلق سامسونج المتجر الشهر المقبل. ولكنها لم تتخل عن مالكي الساعات الذكية حتى الآن.

وأعطت سامسونج مالكي Galaxy Gear طريقة للتطور في عام 2014 عندما كان من الواضح أنها لن تلتزم بنظام تشغيل ساعة أندرويد الذكية الخاص بها.

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سامسونج تدعم Galaxy Gear

في ذلك الوقت، قدمت تحديثًا لمنصتها الجديدة القابلة للارتداء القائمة على Tizen، وهو نفس نظام التشغيل الذي ساعد في تحقيق ساعات سامسونج الذكية لنجاح نسبي لبضع سنوات.

وعلى ما يبدو، لم ينتهز الجميع الفرصة في ذلك الوقت. ولكن سامسونج تعمل الآن على فرضه.

يخطر تحديث لمتجر جالاكسي مالكي الساعة الذكية بأنه يتم إغلاق متجر جالاكسي لأجهزة Galaxy Gear في 5 أغسطس 2021.

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وبينما تستمر الساعة الذكية في العمل، لن يتمكن المستخدمون من تثبيت التطبيقات أو إعادة تثبيتها.

ويمكنهم بعد ذلك التاريخ الترقية إلى Tizen إذا كانوا يريدون الوصول إلى التطبيقات. ولكنه طريق ذو اتجاه واحد ولا عودة إلى الوراء.

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علاوة على ذلك لن تتوفر جميع تطبيقات Galaxy Gear عبر Tizen. ولكن قد تكون هناك تطبيقات مماثلة الآن.

وتمكنت الشركة من دعم الساعة الذكية الصادرة في عام 2013 لهذه الفترة الطويلة. ولكن أحدث الساعات الذكية المستندة إلى Tizen قد يتم حظرها من الترقية إلى نظام التشغيل Wear OS الجديد. وذلك بسبب متطلبات العتاد أو بعض سياسات جوجل.