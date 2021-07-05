جيف بيزوس يتنحى عن قيادة شركة أمازون

استقال جيف بيزوس رسميًا من منصبه وتم إدراج آندي جاسي الآن كرئيس تنفيذي لشركة أمازون عبر موقع علاقات المستثمرين بعد أن كان يدير سابقًا خدمات الويب من أمازون منذ عام 2003، بينما تم إدراج بيزوس كمدير مجلس إدارة تنفيذي.

وشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون منذ تأسيس الشركة قبل 27 عامًا في 5 يوليو 1994.

وتم الإعلان عن تاريخ التسليم في الخامس من يوليو في اجتماع للمساهمين في شهر مايو.

وتمثل هذه لحظة مهمة بالنسبة إلى أمازون، التي نجت تحت قيادة بيزوس من انفجار فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات لتصبح واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم.

وتهيمن أمازون حاليًا على التجارة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، وتعمل بمثابة العمود الفقري لكثير من مواقع الويب الحديثة بفضل خدمات أمازون ويب.

اقرأ أيضًا:

وانضم خلف بيزوس، آندي جاسي، إلى الشركة بعد فترة وجيزة من تخرجه من كلية هارفارد للأعمال في عام 1997، وقاد AWS منذ تأسيس الفريق في عام 2003.

وتم تعيينه رسميًا في منصب الرئيس التنفيذي للقسم في عام 2016. وسيطرت AWS في نهاية عام 2020 على نحو ثلث إجمالي سوق الحوسبة السحابية، وهو ما يعادل تقريبًا أقرب منافسيها مايكروسوفت وجوجل مجتمعين.

ويعتبر مسار جاسي مشابه لمسار الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الذي كان يدير سابقًا أعمال Azure السحابية للشركة.

اقرأ أيضًا:

وبينما شهد سعر سهم أمازون نجاحًا ملحوظًا تحت قيادة بيزوس، كانت ممارساته العمالية محورًا للنقد المستمر.

وقال عمال المستودعات وسائقو التوصيل إن أهداف الإنتاجية العالية للشركة تلحق خسائر مادية بالموظفين. وزعم تحقيق أجرته شركة ProPublica مؤخرًا أن بيزوس لم يدفع ضريبة دخل فيدرالية في عام 2007 أو 2011.

بيزوس يسلم راية أمازون

يسلم بيزوس لجاسي شركة ذات طموحات تمتد إلى ما هو أبعد من الكتب الإلكترونية، حيث إن عملاقة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية مستعدة لدخول مجالات جديدة من الأعمال.

اقرأ أيضًا:

وتعد أمازون لاعبًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية بفضل مجموعتها من أجهزة Kindle و Echo و Ring و Eero. بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية العامة تحت علامة Amazon Basics.

ولديها تواجد متزايد في البيع بالتجزئة المادية بعد استحواذها على Whole Foods، وإطلاق متاجر Amazon Go و Amazon Fresh.

وقامت مؤخرًا بأكبر عملية استحواذ لها من خلال شراء شركة الأفلام والتلفزيون MGM مقابل 8.45 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا:

وهناك أيضًا أمازون ميوزك، وقسم لألعاب الفيديو، إلى جانب الاستثمارات في الرعاية الصحية والأزياء.

واجتذب حجم شركة أمازون وممارساتها التدقيق من جانب منظمي مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم.

وكان بيزوس أحد الرؤساء التنفيذيين الذين طلب منهم الإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس في العام الماضي.

واتهمت أمازون في أوروبا بإساءة استخدام بيانات السوق حيث أعلنت الكتلة عن تحقيق ثانٍ لمكافحة الاحتكار ضد الشركة.