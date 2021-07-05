إصلاح مشكلة توقف التطبيقات عن العمل في آيفون

يمكن أن تتعطل التطبيقات أو تتوقف فجأة عن العمل في هاتف آيفون تمامًا كما هو الحال في أي نظام تشغيل آخر.

وبالرغم من أن نظام التشغيل iOS يعمل بشكل تلقائي على إخفاء أعطال التطبيق عن طريق إغلاقه. إلا أنه إذا كنت تواجه مشاكل متكررة في تطبيقاتك فهذا يعني أنه يجب عليك البحث عن حل.

الفرق بين توقف التطبيقات عن العمل وتعطل آيفون

يجب عليك أولًا معرفة ما إذا كان سبب تعطل التطبيق هو من الهاتف أم التطبيق نفسه. وإذا كنت تستخدم تطبيقًا وتم إغلاقه فجأة دون سبب فإن هذا غالبًا من الهاتف نفسه.

وفي حال كنت تستخدم تطبيقًا وأصبح لا يستجيب، ولكن يمكنك الوصول إلى التطبيقات الأخرى، فإن هذا يعني أن المشكلة من التطبيق.

وبالرغم من حرص آبل على التأكد بصورة مستمرة من عمل التطبيقات في هاتف آيفون. ولكن هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بشكل خطأ ويتسبب في التعطل أو عدم الاستجابة.

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كيف إغلاق تطبيق لا يستجيب في آيفون

إذا كان أحد التطبيقات لا يستجيب، فيمكنك إيقافه دون الاضطرار إلى فرض إغلاقه إلا إذا كان يسبب مشكلات. ويمكنك استخدام مبدل التطبيق للقيام بذلك، ويعتمد ذلك على نموذج هاتف آيفون الذي تستخدمه.

هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية: اسحب لأعلى من أسفل الشاشة وانقر إلى اليمين. ويمكنك ايضًا السحب لأعلى من أسفل الشاشة مع الاستمرار حتى ترى قائمة بالتطبيقات التي قمت باستخدامها في الفترة الأخيرة.

هواتف آيفون التي تحتوي على زر الصفحة الرئيسية: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الصفحة الرئيسية حتى ترى قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا. ويمكنك استخدام هذه القائمة للتبديل بين التطبيقات من خلال البحث عن التطبيق المسبب للمشكلة ومن ثم سحبه للأعلى لإغلاقه.

وبعد إغلاق التطبيقات بهذه الطريقة، قد يستغرق فتحها وقتًا أطول قليلاً، ولهذا السبب يجب ألا تقوم بفرض إغلاق التطبيق دون داع.

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تحقق من وجود تحديثات

يمكن أن تتسبب الإصدارات القديمة من التطبيقات في حدوث مشكلات أيضًا، خاصة التطبيقات التي لم يتم تحديثها. وبالمثل يمكن أن تسبب الترقية إلى الإصدار التالي من نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى حدوث مشكلات.

وإذا لم يتم تحديث التطبيق ليتوافق مع التغييرات التي طرأت على إصدار نظام التشغيل فقد يتسبب ذلك في تعطله. والحل هو التحقق من وجود تحديث للتطبيق الذي يتعطل بشكل مستمر، أو البحث عن تطبيق بديل آخر.

أعد تثبيت التطبيقات التي تتعطل

تتعطل التطبيقات من حين لآخر بطرق مختلفة، سواء عدم الفتح تمامًا أو توقفها في كل في كل مرة تحاول تشغيلها. وإذا كنت تواجه أيًا من هاتين المشكلتين، فيجب حذف التطبيق ومن ثم إعادة تثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات.

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تحقق من أذونات التطبيق

يمكن أن تؤدي إعدادات الخصوصية في بعض الأحيان إلى إحداث فوضى في تطبيقاتك، وخاصة التطبيقات التي تتطلب أذونات خاصة للعمل.

على سبيل المثال، إذا لم يتمكن تطبيق الخرائط من جلب موقعك الجغرافي، فعليك التأكد من إعطاء إذن الوصول إلى تلك المعلومات.

تحرير مساحة تخزين إضافية

إذا كان هاتف آيفون ممتلئًا بالكامل، فقد تواجه سلوكًا غريبًا في عمل بعض التطبيقات عند فتحها أو تشغيلها. وينطبق هذا بشكل خاص على التطبيقات التي تتطلب مساحة تخزين خالية للعمل بشكل صحيح، مثل تطبيقات الكاميرا وتسجيل الصوت.