إعادة تعيين جهاز آيباد إلى وضع المصنع قبل بيعه

إذا كنت تفكر في الترقية إلى نماذج آيباد الحديثة وترغب في بيع جهازك الحالي، فيجب عليك أولًا إعادة تعيينه إلى إعدادات المصنع. وذلك لمنع المالك الجديد من الوصول إلى معلوماتك الشخصية، الأمر الذي قد يشكل خطورة بالغة على خصوصيتك.

ونوضح في هذا المقال كيفية إعادة جهاز آيباد إلى إعدادات المصنع بالإضافة إلى الإجراءات الضرورية التي يجب عليك اتخاذها قبل بيعه.

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أخذ نسخة احتياطية من بياناتك

تأكد قبل بيع جهاز آيباد من أخذ نسخة احتياطية من بياناتك. ويعد الاحتفاظ بنسخة احتياطية طريقة مفيدة لضمان عدم فقد البيانات.

ويمكنك اختيار النسخ الاحتياطي إلى الحاسب. ولكن عادةً ما تكون نسخة آيكلاود الاحتياطية هي الخيار الأفضل.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في آيباد.

اضغط على حساب معرف آبل في الجزء العلوي من الشريط الجانبي.

حدد خيار آيكلاود ومن ثم اضغط على نسخة آيكلاود الاحتياطية.

تحقق من تاريخ ووقت آخر نسخة احتياطية.

إذا كانت آخر نسخة احتياطية منذ أكثر من ساعتين أو إذا أجريت تغييرات مهمة على الجهاز منذ آخر نسخة احتياطية، فاضغط على خيار نسخ احتياطي الآن.

يستغرق الأمر بعض الوقت اعتمادًا على مقدار البيانات التي تتم مزامنتها مع آيكلاود.

إيقاف تشغيل ميزة العثور على جهازي

تعتبر ميزة العثور على جهازي مفيدة وتسهل عليك العثور على جهاز آيباد إذا فقدته أو تم سرقته. ولكن بما أن الغرض من إعادة تعيين الجهاز هو بيعه، فيجب عليك إيقاف تشغيل هذه الميزة وعدم ربطها بمعرف آبل.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في جهاز آيباد.

اضغط على حساب معرف آبل في الجزء العلوي من الشريط الجانبي.

حدد خيار العثور على جهازي، ومن ثم اختر خيار العثور على جهاز آيباد.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار العثور على جهاز آيباد الخاص بي إلى وضع إيقاف التشغيل.

أدخل كلمة مرور معرف آبل لتأكيد الأمر.

اضغط على خيار إيقاف.

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تسجيل الخروج من حساب أيكلاود في آيباد

يؤدي تسجيل الخروج من آيكلاود إلى تسجيل خروجك تلقائيًا من متجر آبل وتطبيق فيس تايم وiMessage.

وبالنظر إلى أنك أكملت النسخ الاحتياطي سابقًا، فإن جميع تفضيلاتك وإعداداتك الشخصية تظل محفوظة عندما تكون مستعدًا لإعداد جهاز آيباد الجديد.

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وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في جهاز آيباد.

اضغط على حساب معرف آبل في الجزء العلوي من الشريط الجانبي.

قم بالتمرير إلى الأسفل ومن ثم اضغط على خيار تسجيل الخروج.

أدخل كلمة مرور معرف آبل لتأكيد الأمر.

اضغط على خيار إيقاف، وتذكر أن لا تختار الاحتفاظ بأي بيانات عبر جهازك.

حدد خيار تسجيل الخروج ومن ثم قم بتأكيد أمر تسجيل الخروج مرة أخرى.

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إعادة تعيين إعدادات آيباد إلى وضع ضبط المصنع

يعد محو معلوماتك الشخصية خطوة مهمة يجب اتخاذها قبل التخلي عن جهاز آيباد أو بيعه، وعندما تقوم بذلك فإنه يتم مسح جميع المعلومات المحفوظة. وهذا هو سبب أهمية إجراء النسخ الاحتياطي أولًا، حيث إن هذا يمنح المالك الجديد بداية جديدة ويحمي معلوماتك الشخصية.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في جهاز آيباد.

اضغط على خيار عام ومن ثم حدد خيار إعادة تعيين.

اضغط على خيار مسح كل المحتوى والإعدادات.