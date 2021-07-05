5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من خدمة OneDrive

تعتبر خدمة OneDrive من شركة مايكروسوفت من أفضل خدمات التخزين السحابية، حيث تتيح لك مساحة تخزين تبلغ سعتها 5 جيجابايت أو شراء مساحة إضافية تصل حتى 1 تيرابايت.

ويمكنك استخدام الخدمة بصورة مفيدة أكثر من مجرد الاحتفاظ بملفاتك ضمنها، حيث تحتوي الخدمة على الكثير من الميزات المفيدة.

توفير الملفات كمتاحة دائمًا في OneDrive

تتيح خدمة OneDrive الوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها في جهازك طوال الوقت، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك إنترنت متقطع أو كنت تستخدم جهازين لتحرير الملف.

وللتأكد من توفر الملف، اضغط بزر الفأرة الأيمن فوق الرمز الخاص به ومن ثم اختر خيار الاحتفاظ دائمًا عبر هذا الجهاز.

وتظهر علامة اختيار بجانبه مع تحديث رمز الحالة في مستكشف الملفات من خلال ظهور دائرة خضراء بعلامة اختيار بيضاء.

ويمكنك أيضًا القيام بذلك عبر هاتفك عن طريق الضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الملف أو المجلد الذي تريد تعيينه ومن ثم تبديل المفتاح بجوار خيار إتاحة دون اتصال بالإنترنت.

ويتحول مفتاح التبديل إلى اللون الأزرق مع ظهور أيقونة مزامنة زرقاء في تفاصيل الملف أو المجلد أسفل أيقونته.

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مشاركة الملفات والمجلدات مع الآخرين

من السمات المميزة للخدمات السحابية سهولة مشاركة الملفات، وتقدم خدمة OneDrive هذه الميزة بخيارات تخصيص أكثر.

ومن أجل مشاركة ملفاتك في الخدمة مع الآخرين، اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الملف أو المجلد الذي تريد مشاركته.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مشاركة.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، يمكنك تخصيص خيارات المشاركة.

وعند الضغط على خيار إعدادات الارتباط، يمكنك تغيير أذونات المشاركة .

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البحث عن الملفات المشتركة معك في OneDrive

عندما يكون لديك العديد من الملفات في الخدمة فقد تجد صعوبة كبيرة في العثور على الملفات والمجلدات المشتركة معك. ولكن يمكنك الوصول إلى هذه الملفات بسهولة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في خدمة OneDrive.

حدد خيار المشتركة.

يظهر لك أولاً الملفات التي شاركتها مع الآخرين ضمن خيار المشتركة بواسطتي.

انتقل للأسفل لرؤية الملفات التي يمكنك الوصول إليها تحت أسماء كل شخص قام بمشاركة أي ملف معك.

الحفاظ على ملفاتك آمنة

تحتفظ خدمة OneDrive بسجل من ملفك كلما تم إجراء تغيير، ويمكنها اكتشاف كونك هدفًا لهجوم طلب الفدية. وفي حال حدوث ذلك، فإن الخدمة ترسل رسالة بريد إلكتروني لإعلامك بالهجوم وإرشادك لاسترداد ملفاتك.

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تكامل OneDrive مع مايكروسوفت 365

إذا كنت مشتركًا في خدمة مايكروسوفت 365 فيمكنك مزامنة التغييرات التي تجريها في ملفات وورد وإكسل وبوربوينت تلقائيًا. ولكنك مضطر إلى حفظها يدويًا. ويتم الاحتفاظ بالتغييرات التي أجريتها تلقائيًا ويمكنك البدء مرة أخرى من حيث انتهيت سابقًا.