أطلقت آبل اليوم النسخة التجريبية من نظام ماك Monterey الجديد للحواسيب.

ولذلك أصبحت قادرًا على تثبيتها اليوم بدلًا من الانتظار حتى شهر سبتمبر القادم لموعد الإطلاق الرسمي.

طريقة تثبيت النسخة التجريبية من ماك Monterey.

قبل تثبيت هذه النسخة يجب أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع الملفات الهامة على حاسبك، ويفضل ألا تثبتها على حاسوبك الرئيسي.

وبالرغم من أن هذه النسخة هي نسخة التجربة العامة للنظام، إلا أنها لازلت غير مستقرة.

ويجب أن تمتلك على الأقل مساحة 20 جيجابايت فارغة على قرصك الصلب حتى تقوم بتثبيتها.

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كما يمكنك أن تثبت نظام ماك Monterey على جزء منفصل من القرص الصلب الخاص بك، وذلك لحماية بياناتك الهامة.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتبدأ بالتثبيت:

توجه إلى بوابة النسخ التجريبية من آبل عبر هذا الرابط، ثم قم بتسجيل الدخول من حسابك آي كلاود الخاص بك.

وبعد ذلك قم باختيار نظام Mac من قائمة أنظمة التشغيل التي تظهر أمامك، ثم انتقل للفقرة الأولى تحت عنوان البدء الآن ثم قم بالضغط على ” إدخال جهازك في البرنامج”

وهذا ينقلك إلى صفحة أداة تحديث ماك، ويجب عليك أن تقوم بتحميل الأداة من الزر الذي يظهر أمامك ثم تشغيلها على حاسوبك.

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قم باتباع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة قبل أن يتم تثبيت الأداة بشكل نهائي.

وبعد ذلك قم بتثبيت التحديث عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار التحديثات والبحث عن تحديثات جديدة للنظام.

طريقة تقسيم القرص الصلب في ماك.

تأتي جميع أنظمة ماك بتطبيق داخلها يعمل على تقسيم الأقراص الصلبة إلى آكثر من جزء.

ويمكنك الوصول إلى هذا التطبيق عبر البحث عن Disk Uitlilty أو التوجه لإعدادات النظام ثم إيجاد إعدادات الأقراص.

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وعندما تصل إلى النافذة الرئيسية للأداة قم بالضغط على علامة + الموجودة في الجزء العلوي من التطبيق.

وبعد ذلك قم بإدخال أي اسم ترغب فيه للقرص الصلب الجديد.

الحواسيب التي تدعم النظام الجديد.

أعلنت آبل سابقًا عن الحواسيب التي تدعم التحديث الجديد، وهي كالتالي:

حاسوب آي ماك بدايةً من إصدار 2015

آي ماك برو بدايةً من 2017

ماك برو بدايةً من 2013

حاسوب ماك ميني بدايةً من 2014

ماك بوك برو المحمول بدايةً من 2015

حاسوب ماك بوك آير بدايةً من 2015

حاسوب ماك بوك بدايةً من 2016.

وسوف تحصل هذه الحواسيب على تحديث ماك Monterey رسميًا في شهر سبتمبر القادم مع باقي تحديثات آبل الجديدة.