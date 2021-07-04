تسريبات جديدة حول هاتف آيفون 13

تشير الصور المسربة حديثًا لجهاز آيفون 13 إلى أنه يتضمن بروز أكبر للكاميرا الخلفية مع عدسات موضوعة قطريًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

وتم نشر لقطات من وحدات وهمية للهواتف عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo. وكان أحد النماذج يحتوي على عدسة قطرية. وتم ترتيب النماذج السابقة عموديًا.

وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فإن الصور تظهر نتوء أصغر إلى حد ما.

وتشير التقارير إلى أن آبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا TrueDepth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف.

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وتشتمل الادعاءات الأخرى حول الإصدار القادم من آيفون، المتوقع في الخريف، على بروز أكبر قليلًا للكاميرا الخلفية، وتكبير تليفوتوغرافي بقدرة 2.5x، وترقية للعدسة فائقة الاتساع.

وذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12.

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وتعني الفتحة الأقل دخول المزيد من الضوء، مما ينتج عنه صورًا ديناميكية وعمقًا أفضل للمجال، كما أنها مفيدة للتصوير في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الليل.

ويمكن أن تشمل التحسينات جميع النماذج الأربعة المشاعة، وهي آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وتشمل العدسات أيضًا تركيزًا تلقائيًا وتثبيتًا بصريًا للصورة OIS، مما يساعد على مقاومة الاهتزاز. ومن غير المؤكد ما إذا كانت نفس التقنية تصل إلى الكاميرا الأمامية أم لا.

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وظهرت ميزة OIS مع العدسة المقربة لهاتف آيفون 12 برو ماكس. ولكن مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تكون ميزة OIS موجودة ضمن العدسات الواسعة والواسعة للغاية.

تسريبات جديدة حول آيفون 13

بالنسبة إلى البروز السميك، فإنه يسمح للعدسات بالبقاء متسقة مع السطح، بدلاً من البروز كما هو الحال حاليًا.

وفي حين أن هذا قد يكون لأسباب جمالية بحتة، فقد يكون جزئيًا للسماح بفتحة أوسع وإضافة ميزة OIS. وهناك أيضًا وضع Portrait mode للفيديو ووضع التصوير الفلكي لتصوير السماء ليلاً.

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وبالنظر إلى أن شركة آبل لم تشارك رسميًا أي مواصفات، فإن كل شيء يتعلق بهاتف آيفون القادم يظل مجرد تكهنات، بما في ذلك الاسم.

وقال المسرب جون بروسر في شهر يناير إنه من المحتمل أن تطلق آبل على الهاتف الجديد اسم iPhone 12s.

وأطلقت آبل في الماضي هاتف iPhone 4s بعد هاتف iPhone 4، وفعلت الشيء نفسه مع iPhone 5 و iPhone 6. ولكنها توقفت عن هذا الأمر منذ ذلك الحين.

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