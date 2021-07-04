كيفية تثبيت tvOS 15 قبل الإطلاق الرسمي

يمكنك تثبيت tvOS 15 قبل إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر القادم، وذلك عبر المشاركة في برنامج التجربة المجانية من آبل.

طريقة تثبيت tvOS 15:

لن تستطيع العودة إلى نظام tvOS 14 بعد تثبيت التحديث مع أجهزة Apple Tv 4K box.

وهذا لأنه لا يأتي بأي منافذ للتوصيل بالحاسب الشخصي.

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ويمكنك تثبيت النظام عبر هذه الخطوات:

توجه في البداية إلى موقع بوابة آبل للأنظمة الاختبارية، ثم قم بتسجيل الدخول بحساب iCloud الخاص بك.

بعد ذلك توجه إلى اختيار tvOS 15 من القائمة في الموقع، وبعد ذلك اضغط على إضافة آبل تي في في البرنامج.

ثم توجه إلى جهاز آبل تي في الخاص بك وقم بتسجيل الدخول عبر حساب آي كلاود الذي أدخلته في برنامج التجربة من آبل.

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وبعدها توجه إلى قائمة النظام ثم اختار تحديثات النظام وبعد ذلك فعل اختيار الحصول على تحديثات النظام التجريبية.

وبعد ذلك تجد أمامك تحديث tvOS 15 الجديد جاهزًا للتثبيت.

كما تدعم هذه الأجهزة الجديدة النظام الجديد وهي :

جهاز آبل تي في 4k اصدار عام 2021

آبل تي في 4K اصدار عام 2017

جهاز آبل تي في HD الأصلي.

كيف تعود إلى tvOS 14.

يمكنك العودة إلى النظام القديم مع جهاز آبل تي في HD فقط، ولا توجد طريقة رسمية حتى الآن لتعود إلى الاصدارات القديمة مع آبل تي في 4K.

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وحتى تعود إلى الاصدار القديم من النظام عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بفصل جميع التوصيلات من جهاز آبل تي في HD، وبعد ذلك قم بتوصيله إلى حاسوبك عبر كابل USB C.

ثم قم بفتح تطبيق آبل تي في على حاسوبك ثم اختيار استعادة النظام، ولكن هذا ينطبق على حواسيب ماك فقط.

وإذا كنت تحاول استعادته عبر حاسوب ويندوز فإنك تحتاج لتوصيله عبر تطبيق itunes.

مميزات النظام الجديد.

يسمح نظام tvOS 15 للمستخدمين بمشاركة محتوى الفيديو عبر فيس تايم، وهذا يعني أنك تستطيع مشاهدة المحتوى على التلفاز أثناء التحدث مع أصدقائك.

وتدعم بعض منصات البث هذه الخاصية، ومن المتوقع أن يزداد الدعم مع قرب الإعلان الرسمي حيث ستكون الخدمة متاحة لأي منصة ترغب في استخدامها.

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ويعرض لك التلفاز الآن المحتوى المقترح لك بالإضافة إلى المحتوى الذي تمت مشاركته معك من أصدقائك.

كما يدعم التحديث استخدام خاصية الصوت المحيطي مع سماعات آبل آير بودز برو، بالإضافة لعرض كاميرا أجهزة المراقبة المنزلية من آبل.