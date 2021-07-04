طريقة تثبيت iOS 15 النسخة التجريبية على آيفون

يمكنك تثبيت iOS 15 قبل إطلاقه الرسمي في شهر سبتمبر القادم، وذلك عبر نسخة التجربة المفتوحة والتي أتاحتها آبل رسميًا.

وتختلف النسخة التجريبية المفتوحة عن نسخة المطورين في كونها أكثر استقرارًا، ويمكن للجميع تثبيتها دون حساب مطوري آبل.

وتقوم آبل بتحديث النسخة التجريبية بشكل مستمر حتى تصل إلى الإصدار النهائي في سبتمبر.

طريقة تثبيت iOS 15 النسخة التجريبية.

يجب أن نحذر من هذه النسخ ومن جميع النسخ التجريبية للأنظمة المختلفة، وذلك لأنها تكون غير مستقرة في العادة ولا يمكن الاعتماد عليها في هاتفك الرئيسي.

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وحتى تقوم بتحميل النسخة التجريبية من نظام iOS 15 يجب عليك التوجه إلى بوابة آبل للنسخ التجريبية،ولكن من الأفضل عبر متصفح سفاري على هاتفك.

وثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول في البوابة عبر حساب iCloud الخاص بك.

ثم قم بالضغط على نظام iOS لهواتف آيفون أو iPadOS لتثبيت تحديث آيباد.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر الانضمام عبر أجهزتك، وتجده في الفقرة الأولى من النص كما ترى في الصورة بالأسفل.

تنقلك هذه الصفحة إلى صفحة أخرى لتثبيت ملف التجربة، وتحتاج إلى ملف التجربة حتى تسمح لك آبل بتثبيت النظام.

والآن توجه إلى أسفل الصفحة حتى ترى زر تحميل ملف التجربة، ويتيح لك هذا الملف بعد تسجيله على الهاتف تثبيت iOS 15.

وبعد تحميل الملف توجه إلى تطبيق الإعدادات حتى تجد أمامك اختيار تثبيت الملف، قم بالضغط عليه.

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ثم توجه إلى تحديثات النظام لتجد اختيار تثبيت iOS 15 متاحًا أمامك، قم بالضغط عليه وانتظر حتى يتم تثبيته على هاتفك.

الأجهزة المدعومة من التحديث.

يمكنك تثبيت iOS 15 في نسخته التجريبية على جميع الهواتف والأجهزة التي تدعم نظام iOS 15 النهائي.

وهذا يعني أنك تستطيع تثبيتها على الأجهزة التالية:

عائلة هواتف آيفون 12

هواتف آيفون 11

عائلة هواتف آيفون X وتشمل Xs وXR و XS max و X

هواتف آيفون 8

عائلة هواتف آيفون 7

هواتف آيفون 6 إس

آيفون SE بجيليه.

المميزات الجديدة.

يضم نظام iOS 15 مجموعة جديدة من المميزات المتنوعة مثل عزل الضوضاء والصوت المحيطي والجودة المرتفعة للملفات الصوتية.

بالإضافة إلى تحديثات خدمة Facetime التي تسمح لمستخدمي أندرويد من الوصول إلى الخدمة والتحدث مع هواتف آيفون.

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كما يدعم النظام خاصية Focus الجديدة من آبل والتي تسمح لك بالتركيز في العمل وعزل الضوضاء والإزعاج الذي يأتي من تنبيهات التطبيقات الأخرى.

ويمكنك التعرف على مميزات iOS 15 بشكل أفضل عبر هذا الرابط.

ولكن تذكر دائمًا قبل تثبيت النسخ التجريبية أن تأخذ نسخة احتياطية من ملفاتك الهامة.

ولذلك ننصح باستخدام iTunes لأخذ النسخ الاحتياطية.

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