الذكاء الاصطناعي لمنصة تيك توك متاح للبيع

تبيع شركة بايت دانس بعضًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشغل تطبيقها للفيديو تيك توك إلى مواقع الويب والتطبيقات خارج الصين، حيث توسع تدفقات إيراداتها قبل الطرح العام الأولي.

وتم إطلاق قسم جديد يسمى BytePlus في شهر يونيو ويوجد عملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقعها عبر الويب، يشمل العملاء الأوائل تطبيق الأزياء في الولايات المتحدة Goat وموقع حجز السفر في سنغافورة WeGo والشركة الناشئة للتسوق عبر الإنترنت في إندونيسيا Chilibeli.

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ويوفر BytePlus للشركات فرصة للاستفادة من خوارزمية تيك توك التي تحافظ على تمرير المستخدمين من خلال تزكية مقاطع الفيديو التي تعتقد أنها تنال إعجابهم.

ويمكنهم استخدام هذه التكنولوجيا لتخصيص تطبيقاتهم وخدماتهم لعملائهم. وتتضمن البرامج الأخرى المعروضة الترجمة الآلية للنص والكلام وتأثيرات الفيديو في الوقت الفعلي ومجموعة من أدوات تحليل البيانات وإدارتها.

ويمكن لتقنية الرؤية الحاسوبية الخاصة بها اكتشاف وتتبع 18 نقطة حول الجسم من الرأس إلى القدمين أثناء قيام المستخدمين بالرقص أو الإيماءات أمام الكاميرا. وهو ما تقترح BytePlus أنه يمكن استخدامه لتطبيقات الجمال أو الموضة.

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عينت الوحدة الجديدة موظفين في سنغافورة ولندن وهونج كونج كانوا يعملون سابقًا في شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت.

وتقلد تيان يى هي، أحد الموظفين القدامى في بايت دانس، منصب رئيس BytePlus في سنغافورة منذ شهر يونيو.

ويبدو أن مجموعة أدوات BytePlus تنافس خدمات الذكاء الاصطناعي من أمثال أمازون وجوجل ومايكروسوفت. بالإضافة إلى مجموعات صينية أخرى مثل علي بابا وبايدو وتينسنت.

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ويأتي الظهور الدولي الأول لوحدة BytePlus بعد إطلاق خدمة مماثلة في الصين تسمى Volcano Engine، ومن بين عملائها جيلي وفيفو.

ويعتبر تطبيق التعاون المسمى Lark الذي تم إطلاقه في عام 2019 أول منتج مؤسسي لشركة بايت دانس.

ويأتي توجهها الجديد في الوقت الذي يتهدد فيه النمو السريع لتطبيق تيك توك عبر الوصول إلى الحد الأقصى.

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وتختبر بايت دانس مجموعة من المنتجات الجديدة للتنويع بعيدًا عن تيك توك. بما في ذلك ألعاب الهاتف وتطبيقات تحرير الفيديو.

وسعت بايت دانس إلى تسجيل العلامات التجارية المرتبطة بكل من BytePlus و Volcano Engine في الولايات المتحدة.

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