أوروبا تحذر آبل من استخدام الخصوصية للحد من المنافسة

حذرت مارغريت فيستاجر رئيسة التكنولوجيا في أوروبا شركة آبل المصنعة لأجهزة آيفون من استخدام مخاوف الخصوصية والأمان لدرء المنافسة عبر متجرها للتطبيقات، وهي الأسباب التي قدمها الرئيس التنفيذي تيم كوك لعدم السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من خارج المتجر.

واقترحت فيستاجر، التي تشغل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في العام الماضي قواعد تسمى قانون الأسواق الرقمية DMA من شأنها أن تجبر شركة آبل على فتح متجر التطبيقات حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات من الإنترنت أو من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية في ممارسة تعرف باسم التحميل الجانبي.

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وقال كوك، متحدثًا في حدث الشهر الماضي: إن الاقتراح يدمر أمان وخصوصية أجهزة آيفون. فيما أوضحت فيستاجر أنها تشارك كوك مخاوفه الأمنية.

وقالت فيستاجر لوكالة رويترز: أعتقد أن الخصوصية والأمن لهما أهمية قصوى للجميع. ولكن من المهم أيضًا عدم استخدامها درعًا ضد المنافسة، وذلك لأنني أعتقد أن العملاء لن يتخلوا عن الأمان أو الخصوصية إذا استخدموا متجر تطبيقات آخر أو إذا قاموا بالتحميل الجانبي.

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أوروبا تحذر آبل

أشارت فيستاجر إلى أنها منفتحة على التغييرات في اقتراحها، الذي يحتاج إلى مدخلات من دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا. وقالت: أعتقد أنه من الممكن إيجاد حلول لذلك.

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وأوضحت فيستاجر أيضًا أن تغييرات خصوصية آبل لم تكن تخضع للمراقبة في الوقت الحالي. وذلك على عكس خطة جوجل لحظر أداة تتبع الويب الشهيرة المسماة ملفات تعريف الارتباط التي شكلت جزء من تحقيقها في أعمال الإعلانات الرقمية لوحدة ألفابت في الشهر الماضي.

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وطرحت آبل تحديثًا لنظام التشغيل iOS في شهر أبريل مع عناصر تحكم خصوصية جديدة. وصممت هذه العناصر للحد من قدرة المعلنين الرقميين على تتبع مستخدمي آيفون.

وقالت فيستاجر: أعتقد أنه من الجيد أن يمنحنا مقدمو الخدمة الخدمة التي يمكننا بسهولة تعيين تفضيلاتنا إذا أردنا تتبعها خارج استخدام التطبيق أم لا طالما أنها نفس الحالة للجميع. وليس لدينا حتى الآن سبب للاعتقاد بأن هذا ليس هو الحال بالنسبة لشركة آبل.

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