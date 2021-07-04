أوبرا أصبح أول متصفح بديل محسن لأجهزة كروم بوك

أصبح متصفح أوبرا أول متصفح بديل محسن لأجهزة كروم بوك في العالم. ويجلب متصفح أوبرا العديد من الميزات التي لم تكن متوفرة سابقًا عبر منصة Chrome OS، بما في ذلك متصفح VPN مجاني وغير محدود ودون سجلات، وبرامج مراسلة مدمجة، وحظر الإعلانات، ومانع ملفات تعريف الارتباط، وسمات الألوان.

ومع بيع 30 مليون جهاز كروم بوك في عام 2020، وتوقع أن يتم شحن 40 مليون جهاز إضافي في عام 2021، أصبح Chrome OS نظام تشغيل مهمًا يختاره الكثيرون للعمل والتعليم.

ونمت شحنات كروم بوك بنسبة 276 في المئة في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وحتى مع تزايد شعبيتها، كانت أجهزة كروم بوك تفتقر حتى الآن إلى متصفح بديل كامل الميزات لمتصفح جوجل كروم الذي تم تحسينه لهذه الأجهزة المحددة.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة أوبرا، يميل الأشخاص إلى استخدام أكثر من متصفح واحد ويريدون متصفحات مختلفة لأغراض مختلفة.

وأصبح أوبرا أول متصفح بديل محسن لجهاز كروم بوك الذي يمنحهم هذا الاختيار. وتعد أجهزة كروم بوك بواجهة سهلة الاستخدام وشاشات تعمل باللمس، وهي مثالية لتلبية احتياجات الأشخاص اليومية.

ميزات أوبرا متاحة الآن عبر Chrome OS

يأتي المتصفح عبر منصة Chrome OS مزودًا بمجموعة من الوظائف. بما في ذلك برامج المراسلة المضمنة، وشبكة VPN المدمجة المجانية وغير المحدودة. بالإضافة إلى حظر الإعلانات، والحماية من ملفات تعريف الارتباط، ومحفظة التشفير المدمجة.

ويجعل متصفح أوبرا أيضًا تصفح الويب عبر أجهزة كروم بوك أكثر حيوية مع مجموعة من خمس سمات ألوان متوفرة في كل من الوضعين الفاتح والداكن.

ويعمل الوضع الليلي الخاص المتوفر في المتصفح على حماية مستخدمي كروم بوك من وهج الضوء الأزرق. كما يريح من حولهم من الضوء المزعج.

تجربة الحاسب المحمول

لجعل التصفح عبر كروم بوك سهلاً وسريعًا قدر الإمكان، يعتمد أوبرا لجهاز كروم بوك على متصفح أوبرا لنظام أندرويد مع تحسينات مخصصة توفر تجربة الحاسب المحمول الكاملة مع الحفاظ على جميع ميزاته.

ويمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح.

كما يمكن مزامنة أوبرا لجهاز كروم بوك بسلاسة مع متصفحات الشركة الأخرى. سواء عبر الحواسيب المكتبية أو عبر هواتف أندرويد أو iOS.

ويمكن المزامنة باستخدام ميزة Flow عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

ويؤدي ذلك إلى إنشاء محادثة شخصية مشفرة من طرف إلى طرف مع نفسك. ويتيح لك تدوين الملاحظات وتخزين الصور والملفات الصغيرة، وكذلك حفظ الروابط للرجوع إليها لاحقًا عبر أي من أجهزتك.

تطبيقات المراسلة المدمجة

يمنحك المتصفح وصولاً فوريًا إلى برامج المراسلة المفضلة لديك. وباعتباره المتصفح الوحيد الذي يوفر هذه الوظيفة عبر أجهزة كروم بوك. فإنه يسمح لك بالدردشة أو التحقق من واتساب أو تيليجرام أو تويتر أو إنستاجرام أو فيسبوك ماسنجر. وذلك دون الحاجة إلى مقاطعة تصفحك أو الوصول إلى هاتفك.