لماذا يعتبر ويندوز 11 أفضل نظام تشغيل ألعاب

تعد مايكروسوفت بأن يصبح ويندوز 11 أفضل نظام تشغيل للألعاب، وذلك بسبب التحسينات التي أضافتها الشركة له.

وتعتبر أنظمة ويندوز دائمًا أفضل أنظمة للألعاب على الحواسيب الشخصية، وهذا بسبب دعم جميع الشركات لها.

بالإضافة لسهولة توصيف العتاد عليها وتمكين الالعاب من استخدامه، ولذلك تعمل أجهزة الألعاب بنظام ويندوز بدلًا من ماك أو لينكس.

ولكن ما الذي قدمته مايكروسوفت في ويندوز 11 ليكون أفضل نظام تشغيل ألعاب؟

خاصية Auto HDR

ظهرت هذه الخاصية لأول مرة مع منصات إكس بوكس من الجيل الجديد، وهي تعمل على تحسين الالعاب القديمة وجعلها أجمل.

وذلك عبر تطبيق تنقية HDR على جميع الالعاب حتى إن لم تكن تدعمه، وهذا يجعل ألوان اللعبة تبدو أجمل وأكثر وضوحًا.

اقرأ أيضًا:

وتفيد هذه الخاصية تحديدًا مع المناطق السوداء والمظلمة في الألعاب حيث تجعلها أكثر إظلامًا وسوادً.

وتستطيع الاستفادة من هذه الخاصية تلقائيًا في حالة كنت تملك شاشة تدعم هذه الخاصية.

وقد واجهت مايكروسوفت بعض المشاكل مع تطبيق تقنية HDR في ويندوز 10 بشكل عام، ولذلك نأمل أن يتم معالجة هذه المشاكل مع النظام الجديد.

كما أن الخاصية ستعمل تلقائيًا مع جميع العناوين الموجودة في خدمة Game Pass على الحاسب الشخصي.

خاصية التخزين المباشر

استخدمت مايكروسوفت هذه الخاصية مع منصات إكس بوكس الحديثة، وهي تزيد من سرعة فتح الملفات والالعاب بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

وتسمح هذه الخاصية بتشغيل الألعاب عبر البطاقة الرسومية مباشرةً دون الضغط على المعالج المركزي، وهي تقلل من زمن التحميل داخل الألعاب أيضًا.

وتعمل هذه الخاصية على جميع أقراص التخزين، ولكن لتحصل على أقصى إستفادة منها فإنك تحتاج لقرص صلب من نوع PCIe 3.0 أو 4.0.

اقرأ أيضًا:

وسوف تصبح هذه الأقراص متاحة للمستخدمين في المستقبل بأسعار منخفضة، ولكنها تكلف الكثير حاليًا.

وقد تسمح مايكروسوفت لهذه الخاصية بالعمل مع جميع التطبيقات والبرامج على ويندوز 11، وذلك لزيادة سرعة النظام وسرعة فتح التطبيقات.

وتعتبر هذه الخاصية حصرية لنظام ويندوز 11 لذلك يجب أن تنتقل إليه لتستفيد منها.

تحسينات على متجر مايكروسوفت وخاصية Gamepass

يسمح لك Gamepass بالوصول إلى مئات الألعاب عبر اشتراك واحد فقط، وتضم هذه الألعاب جميع عناوين مايكروسوفت الحصرية.

بالإضافة إلى مجموعة من العاب الشركات الأخرى القديمة، ولذلك يشترك فيها الملايين سنويًا.

اقرأ أيضًا:

ولذلك تعمل مايكروسوفت على دمج هذه الخاصية مع تطبيق إكس بوكس مباشرةً في النظام، وذلك لتسهيل استخدامها والوصول إلى الألعاب.

وسوف تستطيع الوصول للألعاب مباشرةً عبر متجر مايكروسوفت بدلًا من استخدام متجر إكس بوكس الخاص.

اقرأ أيضًا: