ون بلس تدمج OxygenOS مع ColorOS من أوبو

بعد إعلان الشهر الماضي أن شركة ون بلس تتكامل مع شركة أوبو بحيث تصبح علامة تجارية فرعية لشركة تصنيع الهواتف، أعلنت الشركة أنها تدمج أيضًا OxygenOS مع نظام التشغيل ColorOS من أوبو.

ويظل ColorOS و OxygenOS منفصلين ويستمران في خدمة مناطقهما الفردية. وتبعًا لذلك يعمل OxygenOS عبر هواتف ون بلس على مستوى العالم. فيما يعمل ColorOS عبر أجهزة ون بلس وأوبو في الصين.

ولكنهما يشتركان في قاعدة بيانات مشتركة، التي تقول ون بلس إنها يجب أن توحد تجربة البرامج الخاصة بها وتبسط عملية التطوير لتحديثات OxygenOS المستقبلية.

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ويسمح التغيير نتيجة لذلك للشركة بضمان دعم تحديث أندرويد بشكل أفضل للمضي قدمًا، وهو أمر حاولت سامسونج أيضًا تحسينه في السنوات القليلة الماضية.

ويتوافق هذا الجدول الجديد بشكل وثيق مع ما تقدمه سامسونج التي تقدم أيضًا ثلاث تحديثات رئيسية وأربع سنوات من التحديثات الأمنية لهواتف جالاكسي الرائدة وبعض أجهزة الفئة المتوسطة.

وبالرغم من ذلك، لا تذكر OnePlus الجدول الزمني الذي يتم فيه توفير تحديثات الأمان. وبشكل عام تكون تحديثات OnePlus كل شهرين وأبطأ من إصدارات بكسل وسامسونج.

ون بلس تدمج OxygenOS مع ColorOS

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تحدد OnePlus العمر الافتراضي للتحديثات على النحو التالي:

تحصل الهواتف الرائدة بما في ذلك نماذج سلسلة T و R على ثلاث تحديثات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

تتلقى هواتف Nord و Nord CE على تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

تحصل هواتف Nord N على تحديث رئيسي لنظام أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

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بالإضافة إلى ذلك تحد ون بلس من التزامات التحديث هذه لـ OnePlus 8 والإصدارات الأحدث. لذلك تكون أجهزة الشركة الأقدم خارج نطاقها.

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وكخطوة تالية في كل ما يجري مع ون بلس وأوبو ومظلة BBK Electronics الأوسع. يبدو دمج أنظمة الشركات على الواجهة الخلفية بمثابة أمر إيجابي لمستخدمي OnePlus.

وقالت الشركة: هذا تغيير من المحتمل ألا تلاحظه لأنه يحدث خلف الكواليس. لدينا الآن فريق من المطورين أكبر وأكثر قدرة وموارد بحث وتطوير أكثر تقدمًا وعملية تطوير أكثر بساطة. وكلهم يجتمعون معًا لتحسين تجربة OxygenOS.

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