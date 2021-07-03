نصائح من يوتيوب لزيادة عدد المتابعين لقناتك

يعتبر يوتيوب أحد أهم مصادر الدخل عبر الإنترنت في عام 2021، وبالتالي تجد الكثير من القنوات الصغيرة عليه. ولذلك يساعد يوتيوب صناع المحتوى الصغار عبر مجموعة من مقاطع النصائح لزيادة حجم قنواتهم وزيادة عدد المتابعين.

وقد أصدر يوتيوب مقطع نصائح يتحدث فيه عن زيادة عدد متابعي القنوات، نقدم لكم تلخيص هذا مقطع.

الإهتمام بالمتابعين وما يرغبون في مشاهدته.

يجب أن تفكر في الجمهور الذي ترغب في الوصول إليه ونوع المقاطع الذي يفضلون مشاهدتها، ثم تعمل على تقديمه.

وذلك لتكون جميع المقاطع التي تقدمها متناسقة مع بعضها البعض، وحتى لا تختلف عندما يزداد عدد المتابعين.

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ولذلك يجب أن تضع خطة محتوى طويلة الأمد تتركز على المحتوى الذي يرغب متابعينك في مشاهدته.

ولكن لا يعني هذا إهمال الصيحات الحديثة والأمور الطارئة، حيث تساعدك الصيحات الجديدة على الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين في وقت قصير.

ويعتمد نجاحك في يوتيوب على أمرين لا ينفصلان، وهما جذب المشاهدين الجدد والحفاظ على المتابعين القدامى.

التركيز على نوع واحد من المحتوى.

يمتلئ يوتيوب بالكثير من المقاطع التي تتحدث عن الكثير من الأمور المتنوعة والمختلفة، ولا يجب أن تنجرف للحديث عن كل هذه الأمور.

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يعتبر التركيز على المحتوى أحد أهم عوامل النجاح، ويمكنك اختيار نوع المحتوى الذي ترغب في التركيز عليه عبر طريقتين:

الأولى إيجاد محتوى مخصص داخل محتوى عام، مثلًا التحدث عن هواتف آيفون بدلًا من جميع الهواتف.

الثانية التحدث عن محتوى لا يوجد الكثير من المقاطع عنه، ويكون هذا كمحتوى الطبخ الصحي أو الطبخ بميزانية قليلة.

ويمكنك استخدام الصيحات الجديدة في نوع المحتوى الخاص بك، ولكن لا تحاول أن تشتت نفسك بتقديم أكثر من نوع أو محتوى عام.

شاهد الكثير من المقاطع.

يمكنك مشاهدة الكثير من المقاطع حول المحتوى الذي ترغب في تقديمه قبل أن تبدأ في تقديم مقاطعك.

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ولا بأس بأن تقلد أحد القنوات المشهورة قبل التفرد بالمحتوى الخاص بك، حيث يكون من الصعب إنتاج مقاطع فريدة من نوعها في بداية حياتك.

كما أنك تستفيد من خبرات من يقدمون نفس المحتوى الذي تفكر في تقديمه، وهذا لأنهم أصبحوا مشهورين في هذا المحتوى.

الاهتمام بتسويق نفسك جيدًا.

يجب أن تفكر في قناتك على يوتيوب كأنها شركة تعمل على زيادة حجمها وعدد متابعيها.

وهذا يعني أن تهتم بتسويق نفسك وتسويق القناة بشكل جيد، وذلك عبر الإهتمام بالتصميمات والألوان والخطوط التي تستخدمها.

ولا يختلف تسويق القناة عن أي عملية تسويق أخرى، إذ يجب أن تضع سياقًا ومظهرًا عامًا للقناة، ثم تبدأ بإتباعه في كل موادك التي تستخدمها.

الاستمرارية.

يقع الكثير من صناع المحتوى عبر يوتيوب في خطأ قاتل، وهو الانقطاع عن تقديم المحتوى والمقاطع على فترات طويلة.

ويتسبب هذا الانقطاع في خسارة المشاهدين والأهم خسارة ثقتهم في قناتك والمحتوى الذي تقدمه.

ولذلك يجب أن تعمل عبر خريطة محتوى طويلة المدى وأن تلتزم بتقديم المحتوى بشكل ثابت وعلى فترات ثابتة.

ويمكنك تسجيل مجموعة من المقاطع وتحضيرها بشكل مسبق ثم نشرها على مدار أسابيع أو أشهر كما ترغب.

وهذا لا يمنع أن تواكب التطورات الجديدة والصيحات الجديدة التي تهم المتابعين.

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