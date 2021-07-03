كيفية حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك لمشاهدتها لاحقًا

أثناء تصفحك لمنصة فيسبوك في بعض الأحيان قد تصادف مقطع فيديو يشد انتباهك وتريد مشاهدته كاملًا. ولكن بسبب انشغالك قد لا تتمكن من ذلك.

في هذه الحالة فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو حفظ مقطع الفيديو في حاسبك أو هاتفك لمشاهدته لاحقًا حتى إذا كنت في وضع عدم الاتصال.

حفظ مقطع فيديو نشره صديق

يمكنك حفظ مقطع فيديو نشره صديق أو أحد أفراد العائلة عن طريق تنزيل الفيديو كملف بصيغة MP4 عبر حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ تشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك.

انقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو.

اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.

افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين.

قم باستبدال أحرف www بعبارة mbasic ثم اضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح.

اضغط على مقطع الفيديو في الصفحة التي تظهر لك.

يتم بدء التشغيل التلقائي لمقطع الفيديو في علامة تبويب أخرى.

في علامة التبويب التي تحتوي على مقطع الفيديو قيد التشغيل، اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار حفظ الفيديو باسم.

قم بتسمية مقطع الفيديو الجديد في مربع الحوار الذي يظهر لك، ومن ثم اختر موقع حفظ الملف واضغط على خيار حفظ.

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حفظ مقطع فيديو نشرته عبر حسابك في فيسبوك

إذا فقدت مقطع الفيديو الأصلي الذي قمت بنشره سابقًا في حسابك عبر فيسبوك، فيمكنك تنزيله مرة أخرى في حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي ضمن فيسبوك.

اضغط على علامة التبويب المزيد.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مقاطع الفيديو.

اضغط على خيار مقاطع الفيديو الخاصة بي.

انقر على رمز القلم الموجود في أعلى الجهة اليسرى من الصورة المصغرة للفيديو الذي تريد تنزيله.

هنا يمكنك اختيار تنزيل مقطع الفيديو بدقة قياسية SD أو دقة عالية HD.

عندما يظهر مقطع الفيديو في نافذة جديدة، اضغط على النقاط الثلاثة في أسفل الجهة اليمنى من مشغل الفيديو.

في القائمة التي تظهر لك، حدد خيار تنزيل.

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حفظ مقطع فيديو فيسبوك في أندرويد أو آيفون

لا تسمح فيسبوك لمستخدميها بتنزيل مقاطع الفيديو عند تصفح الموقع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. ومع ذلك هناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح لك ذلك. ومن أشهرها Friendly لمستخدمي آيفون وأندرويد.

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ولاستخدام التطبيق من أجل حفظ مقاطع الفيديو من فيسبوك، اتبع الخطوات التالية: