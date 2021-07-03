كيفية إجراء مكالمة فيس تايم عبر أندرويد أو ويندوز

في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها طريقة لجذب أكبر عدد من مستخدمي أندرويد، أتاحت شركة آبل القدرة على الانتقال إلى مكالمات فيس تايم دون الحاجة إلى هاتف آيفون بالنسبة للأشخاص الذين لديهم هواتف أندرويد وحواسيب ويندوز.

وهذا يعني أنه إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد أو حاسب ويندوز ولديك صديق أو أحد أفراد العائلة يستخدم هاتف آيفون فيمكنه دعوتك لإجراء مكالمة عبر تطبيق فيس تايم. وذلك من خلال رابط URL الذي يمكنك إرساله عبر طرق متعددة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية وغيرها.

وبعد استلامك لرابط الانضمام عبر هاتف أندرويد، كل ما عليك فعله للبدء هو النقر على الرابط الذي يفتح عبر متصفحك.

وبعد ذلك، يمكنك الانضمام إلى المكالمة مثل الطريقة التي تبدأ بها مكالمة ZooM، أو Google meet أو أي تطبيق لمكالمات الفيديو.

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ولكن هناك قيود هنا، بحيث إذا كنت تريد جدولة أو بدء مكالمة فيس تايم مع أصدقائك الذين يملكون أجهزة أندرويد فإنك بحاجة إلى أن يكون لديك هاتف آيفون وحساب آبل.

ويمكنك باستخدام هاتف آيفون إنشاء رابط قابل للمشاركة للسماح للآخرين بالانضمام إلى المكالمة باستخدام متصفح الويب.

وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين عبر أجهزة أندرويد أو ويندوز لا يحتاجون إلى حساب آبل للانضمام إلى المكالمة.

ولن يتمكن المشاركين من الدخول إلى المكالمة حتى يوافق مستخدم هاتف آيفون الذي أنشأ الرابط، مع تأكيد آبل أن مكالمات فيس تايم تكون دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف.

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إجراء مكالمة فيس تايم عبر أندرويد أو ويندوز

لبدء مكالمة فيديو فيس تايم بين هاتف آيفون وأندرويد تحتاج أولاً إلى إنشاء رابط URL، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق فيس تايم في هاتف آيفون.

اضغط على خيار إنشاء رابط.

يقوم تطبيق فيس تايم مباشرة بإنشاء رابط URL يظهر بالأسفل.

ومن أجل مشاركته مع صديقك الذي يمتلك هاتف أندرويد أو حاسب ويندوز، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر المعلومات بجوار الرابط الذي قمت بإنشائه.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مشاركة الرابط.

اختر الطريقة التي تريد من خلالها مشاركة رابط مكالمة فيس تايم مع جهاز أندرويد أو ويندوز.

يمكنك اختيار مشاركته عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني.

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الانضمام إلى المكالمة عبر أندرويد أو ويندوز

اضغط على رابط URL الذي تلقيته في هاتف أندرويد أو حاسب ويندوز.

قم بإدخال اسمك للانضمام مع التذكير أنه لست بحاجة إلى حساب آبل للانضمام إلى المكالمة.

اضغط على خيار الانضمام في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

يتم إرسال إشعار إلى مستخدم هاتف آيفون الذي أنشأ الرابط للسماح لك بالدخول إلى مكالمة الفيديو.

ترى رسالة تقول في انتظار السماح بالدخول في الجزء السفلي من الشاشة.

يمكنك الآن كمستخدم لهاتف أندرويد الاستمتاع بمكالمات فيس تايم مع الأصدقاء الذين يمتلكون هاتف آيفون بسهولة.

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