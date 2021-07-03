تفعيل أداة التحقق من كلمة المرور في جوجل كروم

تعتبر أداة التحقق من كلمة المرور في متصفح جوجل كروم خدمة مجانية يمكنها مقارنة أسماء المستخدمين وكلمات المرور بحساباتك المحفوظة بشكل مجهول مع قواعد بيانات الشركة التي تم كشفها أو تسريبها أثناء حدوث اختراق أمني.

وإذا تم العثور على معلوماتك في قواعد البيانات هذه، فإن الأداة تطالبك بتغيير كلمة المرور لتأمين حسابك.

ووفرت جوجل هذه الأداة في الأصل كإضافة في متصفح جوجل كروم يجب تثبيتها يدويًا من متجر كروم الإلكتروني. ودمجتها لاحقًا في المتصفح بحيث تعمل كإعداد أمان مدمج يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.

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كيف تعمل أداة التحقق من كلمات المرور

عند زيارة أحد مواقع الويب التي قمت بتسجيل الدخول إليها مسبقًا، فإن الأداة تقارن اسم المستخدم وكلمة المرور بعدة قواعد بيانات للمعلومات المسربة.

وتنبهك الأداة بشأن بأي خرق وتطالبك بعد ذلك بتغيير كلمة مرورك حتى لا يتمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى حسابك.

على سبيل المثال إذا تم اختراق موقع أمازون وسرقت جميع معلومات تسجيل دخول المستخدمين، فإن الأداة تعلمك في المرة التالية التي تزور فيها موقع أمازون بخرق البيانات وأن حسابك عرضة للخطر.

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ويمكن للأداة ايضًا فحص جميع معلومات تسجيل الدخول لحساباتك مرة واحدة من خلال الضغط على هذا الرابط عبر أي متصفح ويب. وبعد ذلك كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار التحقق من كلمات المرور.

ويمكن للأداة التحقق من معلومات تسجيل الدخول التي تم حفظها في حساب جوجل أثناء استخدام جوجل كروم.

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تفعيل أداة التحقق في جوجل كروم

يمكن تفعيل أداة التحقق من كلمات المرور في أي وقت، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: