كيفية إعداد جهات اتصال استرداد الحساب في آيفون وآيباد

يعتبر فقدان الوصول إلى معرف آبل أمر مزعج لأنك تفقد القدرة على الوصول إلى حسابك في آيفون أو جهاز آيباد.

ومن أجل هذه الحالات وفرت شركة آبل في إصدار نظام التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 ميزة إعداد جهات اتصال الاسترداد لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وتسمح هذه الميزة باختيار أشخاص معينين لمساعدتك في الوصول إلى معرف آبل في حالة فقدان الوصول إلى حسابك لسبب ما.

تعيين جهات اتصال استرداد الحساب

من أجل إعداد جهات اتصال لاسترداد الحساب، يجب أن تقوم بتنزيل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15 في هاتفك.

وتحتاج إلى التأكد من أن جميع أجهزتك التي سجلت الدخول إلى معرف آبل تعمل بآخر إصدار من نظام التشغيل.

ويتضمن ذلك أي هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو ساعات آبل الذكية أو حواسب ماك التي قمت بتوصيلها عبر معرف آبل.

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ومن أجل تعيين جهات اتصال الطوارئ لاسترداد حسابك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في آيفون أو آيباد.

اضغط على شعار معرف آبل في الجزء العلوي من شاشتك.

حدد خيار كلمة المرور والأمان.

اضغط على خيار استرداد الحساب.

حدد خيار إضافة جهة اتصال الاسترداد.

انقر فوق إضافة استرداد جهة الاتصال في الشاشة المنبثقة التي تظهر لك.

افتح هاتفك أو جهازك اللوحي باستخدام معرف الوجه أو بصمة الأصبع.

أدخل كلمة مرور معرف آبل.

اتبع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

ويجب أن توافق جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تضيفها على أن تكون جهة اتصال الاسترداد الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى إجراء مكالمة في الوقت الفعلي مع جهة الاتصال ذات الصلة وطلب رمز الاسترداد.

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والجدير بالذكر أن آبل قد أصدرت قائمة بالأجهزة التي تحصل على تحديث نظام التشغيل iOS 15 القادم. ومن المتوقع أن تطلق آبل الإصدار الرسمي في شهر سبتمبر القادم.

ومن أجل معرفة الأجهزة التي تدعم إصدار نظام التشغيل الجديد. يمكنك الاطلاع على المقال التالي أجهزة آبل التي تحصل على iOS 15 و iPadOS 15 و WatchOS 8.