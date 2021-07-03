أهم مميزات Wear OS 3.0 من سامسونج وجوجل

يعتبر نظام Wear OS 3.0 أول نتائج الدمج بين نظامي جوجل وسامسونج للساعات الذكية. ولم تعلن سامسونج عن الاسم النهائي بعد للنظام، ولذلك يتوقع الجميع أن يكون Wear OS 3.0 وقد ظهر النظام كإعلان مفاجئ من جوجل في مؤتمرها هذا العام، حيث أعلنت عن دمج نظام تشغيل الساعات الذكية مع نظام سامسونج للساعات الذكية أيضًا. وبينما لم يتم الكشف بشكل كامل عن النظام الجديد، إلا أن سامسونج أعلنت عن واجهتها الجديدة للنظام. وقد تخلت سامسونج بشكل كامل عن نظام Tizen OS الذي كانت تستخدمه مع الساعات الذكية في السابق. ولذلك إليكم أهم مميزات Wear OS 3.0.

تنوع التطبيقات المتاحة

كانت ساعات سامسونج الذكية تواجه مشاكل مع دعم التطبيقات، حيث لم تمتلك مكتبة كبيرة من التطبيقات.

ولذلك كان هذا أول ما عالجه النظام الجديد، حيث تستطيع ساعات سامسونج الآن الوصول إلى متجر Wear OS من جوجل.

وهذا يعني الوصول إلى مكتبة أكبر من التطبيقات المتنوعة والتي تطورها جوجل بالتعاون مع الشركات المختلفة.

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وقد أكدت سامسونج أن ساعتها الذكية القادمة ستأتي بدعم كامل لمتجر جوجل بلاي للساعات.

ويعتبر هذا الدعم أحد أهم مميزات Wear OS 3.0

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التوافق بين الهاتف والساعة

تطلق سامسونج على الواجهة الجديدة OneUI أيضًا، وهذا يرمز لتوافق أكبر بين الهواتف والساعات الذكية.

وقد استعرضت سامسونج طرق التوصيل التلقائي الجديدة بين الساعة الذكية والهاتف.

حيث تقوم بتثبيت التطبيق على الهاتف ليتم تثبيت نسخة مصغرة منه على الساعة الذكية.

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ويمكنك لاحقًا إزالة التطبيق إذا لم ترغب في وجوده على ساعتك الذكية.

كما أن الساعة تستخدم نفس المناطق الزمنية الموجودة على الهاتف، وهذا يعني أنك تستطيع عرض أكثر من منطقة زمنية من خلالها.

تطبيق تصميم الواجهات

عرضت سامسونج تطبيق تصميم الواجهات الجديد الخاص بها، وهو يعمل بطريقة سهلة وبسيطة تجعل الجميع قادرًا على تصميم واجهة الساعة

ولم تعلق سامسونج إن كان التطبيق متاحًا للتثبيت للمستخدمين العاديين أم يجب الاشتراك فيه أو شراءه.

ولكن لن تمثل واجهة الساعة أي مشكلة لمستخدمي النظام الجديد، وذلك لأن جوجل بلاي يمتلئ بالواجهات الاحترافية للغاية التي يمكنك تثبيتها بسهولة.

كما أن الساعات الجديدة ستدعم بالطبع تطبيق Facer وهو يمتلك أكثر من 10 آلاف واجهة للساعات ذكية.