تعرف على موسم call of duty الخامس على الهواتف

يقدم موسم call of duty الخامس مجموعة من التغييرات على اللعبة وأطوار جديدة بالإضافة إلى تصميمات جديدة للاعبين.

وقد تمكنت Call Of Duty Mobile من الحصول على إهتمام كبير عالميًا، وذلك بسبب أسلوب اللعب الممتع الذي تقدمه.

الاختلافات في هذا الموسم

يقدم الموسم الجديد مجموعة من الخرائط والأسلحة والتحديات الجديدة، وهو يأتي مع طورين جدد للعبة.

حيث يأتي طور Cranked : Confirmed ليكون خليطًا بين أطوار Cranked و Confirmed السابقة، ويجب عليك في هذا الطور أن تتغلب على المؤقت وألا تجعله يصل إلى الصفر أبدًا.

ويمكنك التغلب على هذا العداد عبر قتل أعدائك أو جمع العلامات العسكرية المنتشرة حول اللعبة.

ويصبح هذا الطور متاحًا في بداية يوليو القادم، أما الطور الثاني وهو Ground Mission.

ويعتبر هذا الطور مشابهًا لطور Dominiation المشهور ولكن في حلبة أكبر وعدد لاعبين أكبر، حيث يصل عدد لاعبي هذا الطور إلى 20 لاعب.

ويمكنك الاستمتاع بهذا الطور بدايةً من منتصف يوليو القادم، كما يأتي الموسم الخامس بمجموعة خرائط جديدة.

ومن ضمن هذه الخرائط خريطة المرفأ وخريطة ميناء Suldal الأكبر حجمًا من المرفأ، وتأتي خريطة عصيان Aniyah لتكون أكبر خريطة في هذا الموسم.

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حيث تركز هذه الخريطة على قصر آسيوي، وقد ظهرت هذه الخريطة سابقًا في لعبة Modern Warfare.

كما تأتي اللعبة بقدرات جديدة مثل Gung-Ho وهي تزيد من سرعة المستخدم، بالإضافة إلى ملابس شخصيات Merrick و Rorke.

وقد ظهرت هذه الشخصيات سابقًا في لعبة Call Of Duty Ghosts منذ عدة سنوات.

يمكنك شراء حزمة الوصول الموسمي إلى الموسم الخامس بسعر 10 دولار كالمعتاد، ولكن بعض المحتويات يتم شراؤها بشكل منفصل.

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متى يبدأ موسم call of duty الخامس؟

يأتي الموسم الخامس تحت إسم المياه العميقة، وهو يبدأ في شهر يوليو القادم، حيث تتاح محتوياته بشكل تدريجي.

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وهو يستبدل الموسم الرابع بالكامل، ولذلك تجد تغييرات على واجهة التحديات والتصميم المحيط بها.

وقد صدرت لعبة Call Of Duty Mobile في عام 2019 على جميع الهواتف المحمولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته PUBG Mobile.

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وتعتبر اللعبة أحد أنجح مشاريع السلسلة، حيث جمع أكثر من 480 مليون دولار في أول عام لها عبر المدفوعات بداخلها.

وهي تستخدم أسلوب لعب قريب من نسخة الحواسيب والمنصات المنزلية من اللعبة، ولذلك أعجب بها الكثيرون حول العالم.

وتأتي اللعبة مجانية للتحميل، ولكن تحتاج لشراء بطاقات المرور الموسمي بالإضافة لبعض المشتريات داخلها.

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