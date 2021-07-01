سلاك تطلق ميزة المكالمات الصوتية Huddles

أطلقت منصة سلاك ميزة Huddles الجديدة، وهي مكالمات صوتية يمكنك أنت وزملاؤك الدخول إليها والخروج منها أثناء العمل.

وولدت ميزة Huddles من رحم الوباء، وهي مصممة لتحل محل المحادثات غير الرسمية التي كنت تجريها مع زملائك عبر المكاتب.

وإذا سبق لك استخدام منصة ديسكورد Discord، فإن Huddles متشابهة جدًا، حيث توفر القدرة على الانضمام أو الخروج من مكالمة مستمرة بحرية في جميع الأوقات.

وتركز سلاك على الصوت باستخدام Huddles بدلاً من الفيديو. ولكن تكون هناك ميزة مشاركة الشاشة لتسهيل قيام فرق من الأشخاص بعقد اجتماعات عفوية.

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وتسمح الميزة بمحادثات مدتها دقيقتان أو ثلاث دقائق. ويعد توفير الوقت والعفوية جزء أساسي من Huddles.

ويمكن إنشاء هذه المكالمات الصوتية في أي قناة أو رسالة خاصة، بما في ذلك الاتصالات المشتركة عبر الشركات.

وتم تصميم التجربة الصوتية بحيث إنك لن تحتاج لإرسال دعوات أو روابط أو أرقام اتصال، ويمكن لأي شخص في قناة أو مجموعة DM الانضمام بحرية.

وبدعم من شراكة سلاك مع أمازون، تتضمن Huddles أيضًا شرحًا مباشرًا سريعًا ودقيقًا من خلال AWS.

وتعد Huddles أيضًا جزء من جهد أوسع في سلاك لمعالجة بعض المشاكل في التعاون عندما يبدأ الأشخاص بالعودة إلى المكاتب.

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وتقدم سلاك أيضًا تسجيلات الصوت والفيديو وتسجيلات الشاشة في الأشهر المقبلة.

وتتمحور الفكرة حول إمكانية تسجيل الأشخاص لأفكارهم وإرسالها في قناة. وقد يكون ذلك مفيدًا للفرق الكبيرة التي تعمل عبر مناطق زمنية متعددة أو عندما لا يكون الاجتماع اليومي ضروريًا.

وتتضمن هذه التسجيلات التي يشاركها الأشخاص أيضًا نصًا قابل للبحث ضمن سلاك وأدوات لتسريع التشغيل أو إبطائه.

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سلاك تطلق ميزة المكالمات الصوتية

لا تقدم مايكروسوفت، أكبر منافس لسلاك، شيئًا مثل ميزة Huddles الجديدة.

وتعمل مايكروسوفت على تحسينات لتطبيق الاتصالات مايكروسوفت تيمز التي يمكن أن تجعل البرنامج يعمل بشكل جيد عندما يكون بعض الموظفين عن بعد والبعض الآخر في المكتب.

وبينما يشارك بعض الأشخاص في القناة في Huddle، يمكن للشخص الذي لا يريد الانضمام أن يتتبع المناقشة عن طريق مراقبة نافذة الدردشة.

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وكان تركيز سلاك منصب دائمًا على جعل منتجها مفضلًا من قبل الملايين الذين يعتمدون عليه يوميًا، بدلاً من نهج مايكروسوفت وجوجل لتجميع الخدمات معًا.

وتعد Huddles مثالًا على نهج سلاك. ولكن الشركة تحتاج إلى العديد من الميزات المشابهة لـ Huddle وبعض التكامل العميق مع Salesforce لتجنب محاولات مايكروسوفت وجوجل للفوز بمكان العمل الرقمي.