تعليمات برمجية مصدرية تباع مقابل 5.4 ملايين دولار

تم بيع التعليمات البرمجية الأصلية لشبكة الويب العالمية مقابل 5.4 ملايين دولار على أنها رمز مميز غير قابل للاستبدال NFT في مزاد Sotheby عبر الإنترنت.

وتمثل NFT نوعًا من الأصول الرقمية المصممة لإظهار أن شخصًا ما يمتلك عنصرًا افتراضيًا فريدًا. مثل الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وتم إنشاء NFT هذه بواسطة عالم الحاسب البريطاني ومخترع الويب تيم بيرنرز لي. وهي تتضمن ملفات أصلية تحتوي على التعليمات البرمجية المصدرية التي كتبها بيرنرز لي.

بالإضافة إلى ذلك هناك تصور رسومي متحرك للتعليمات البرمجية. ورسالة كتبها بيرنرز لي حول التعليمات البرمجية وإنشائها. وملصق رقمي للتعليمات البرمجية الكاملة. ويتم توقيعهم جميعًا رقميًا بواسطة بيرنرز لي.

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وقال بيرنرز لي في بيان: إن NFT هي أحدث الإبداعات في هذا المجال وأنسب وسائل الملكية الموجودة. وهي الطريقة المثالية لتجميع الأصول.

وبعد الإعلان عن المزاد، كان هناك بعض رد الفعل العكسي على الخطة، سواء كان ذلك بسبب القلق العام من NFT أو المخاوف البيئية.

وفي تحول غريب للأحداث، بدا أن بيرنرز لي يتحدث عن أهمية NFT في مقابلة مع صحيفة الغارديان بعد أن تساءل النقاد عما إذا كان المزاد يتماشى مع قيم الويب.

وقال: أنا لا أبيع التعليمات البرمجية المصدرية. بل أبيع صورة التقطتها لبرنامج Python الذي كتبته بنفسي، عن الشكل الذي تبدو عليه التعليمات البرمجية المصدرية إذا كانت معلقة على الحائط وموقعة من قبلي.

وبدأ المزاد الخاص بـ NFT في 22 يونيو، مع بدء المزاد من 1000 دولار. وقالت Sotheby إن العائدات تفيد المبادرات التي يدعمها بيرنرز لي وزوجته روزماري ليث.

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تعليمات برمجية مقابل 5.4 ملايين دولار

بيعت بعض NFT بملايين الدولارات في الأشهر القليلة الماضية. وباع الفنان Beeple في شهر مارس NFT مقابل 69 مليون دولار في مزاد كريستيز.

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بالإضافة إلى ذلك باع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أول تغريدة له على أنها NFT مقابل 2.9 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم بيع صورة رمزية رقمية نادرة تعرف باسم CryptoPunk بأكثر من 11.7 مليون دولار.

ووصل إجمالي مبيعات NFT إلى 2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام. وذلك وفقًا لبيانات من موقع Nonfungible الذي يتتبع السوق.

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ولكن هناك دلائل على أن الفقاعة قد تنفجر. وذلك مع انخفاض مبيعات المقتنيات الرقمية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ونتيجة لذلك انخفضت المبيعات الإجمالية من 176 مليون دولار في 9 مايو إلى 8.7 ملايين دولار في 15 يونيو. وهذا يعني أن الأحجام عادت الآن تقريبًا إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021.