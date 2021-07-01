كيف تنتقل إلى نسخة ويندوز 10 Home

تأتي نسخة ويندوز 10 إس لتكون أكثر أمانًا من نسخة ويندوز 10 Home، وهي تقدم نفس المميزات والاستخدامات.

ولكن تختلف نسخة ويندوز 10 إس في كونها لا تقبل تثبيت التطبيقات من خارج متجر مايكروسوفت.

وهذا يعني أنك لن تستطيع تثبيت التطبيقات الخارجية والتي يتم تحميلها من المواقع المختلفة على ويندوز 10.

الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home

يمكنك بسهولة الانتقال إلى النسخ المعتادة من ويندوز 10 دون الحاجة لشراء نسخة جديدة من النظام.

وحتى تقوم بذلك عليك إتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى صفحة إعدادات ويندوز 10 ثم إضغط على التحديثات والأمان، وبعد ذلك اختر من القائمة الجانبية تفعيل النظام.

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وعندما تصل إلى نافذة تفعيل النظام تجد أمامك اختيار يدعى ” الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home”.

ويجب ألا تضغط على اختيار ترقية نسخة ويندوز 10، حيث يقوم هذا بنقلك إلى نسخة ويندوز 10 برو إس.

وهي لا تسمح لك بتثبيت التطبيقات من خارج متجر مايكروسوفت، ولذلك لا فائدة من الانتقال إليها.

وعندما تصل إلى صفحة الانتقال عبر متجر مايكروسوفت، قم بالضغط على زر الحصول على النسخة بالأسفل.

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وبعد ذلك تنتقل بشكل تلقائي النسخة المنزلية من ويندوز 10 دون حتى إعادة، ويطلب منك المتجر إدخال حساب مايكروسوفت حتى تتمكن من تفعيل النسخة الجديدة.

مميزات نسخة إس.

ولا تعتبر نسخة ويندوز 10 إس سيئة، ولكن تضع عليك بعض القيود التي لا تناسب مستخدمي الحاسوب المنزلي.

وذلك لأن قوة ويندوز 10 تأتي من تنوع التطبيقات التي يمكن تثبيتها عليه بالإضافة إلى سهولة تطوير هذه التطبيقات.

وتناسب نسخة ويندوز 10 إس الشركات والمستخدمين الذين يفضلون الأمان قبل أي شيء آخر.

حيث تحميهم هذه النسخة من التطبيقات الضارة الموجودة على الإنترنت.

ويمتلك ويندوز 10 ثلاثة نسخ مختلفة تناسب الاستخدامات المختلفة، ولكن الفارق بين النسخ ليس كبيرًا كما كان مع ويندوز 7.

ويستخدم الجميع نسخة ويندوز 10 المنزلية، وتعتبر هذه النسخة مناسبة للاستخدامات العادية مثل مشاهدة المحتوى وتصفح الإنترنت وتحميل الألعاب.

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وهي تأتي بمستوى أمان متوسط يجعلك تحتاج لتثبيت تطبيق مكافح فيروسات خارجي، على الرغم من كونها تأتي بتطبيق مايكروسوفت لمكافحة الفيروسات.

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أما نسخة ويندوز 10 برو فهي الأكثر إحترافية، وهي مناسبة لمن يحتاج لاستخدام الأجهزة الإفتراضية بشكل مكثف.

حيث تدعم هذه النسخة خاصية Hyper V، وتسهل هذه الخاصية إنشاء الأجهزة الإفتراضية على ويندوز 10.

وتأتي النسخ الاحترافية من ويندوز 10 مزودة باختيارات أمان أفضل من النسخ المنزلية، وهي تدعم إدارة الشبكات والأجهزة المتصلة بها.

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