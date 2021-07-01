استخدامات ماسنجر بوت في مجال المبيعات

تعتبر أداة ماسنجر بوت أحد أهم الأدوات التي أطلقتها فيسبوك لخدمة الصفحات التجارية.

وهذا لأن الأداة تعمل على تسهيل التواصل بين مديري الصفحة والعملاء المحتملين، وهي تشعر العميل بتواجد مدير الصفحة دائمًا.

ولذلك ازدادت نسبة مستخدميه من الشركات والصفحات التجارية في الآونة الأخيرة.

استخدامات ماسنجر بوت في المبيعات

تحسين خدمة العملاء عبر ماسنجر بوت

تساعدك الأداة على تحسين تجربة خدمة العملاء الخاصة بشركتك، حيث تعمل على زيادة التفاعل عبر الرسائل والاحتفاظ بالعملاء المحتملين.

وتختلف طريقة استخدام الأداة من شركة لأخرى، حيث تستطيع استخدامها للرد على إستفسارات العملاء المكررة.

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أو تسجيل موعد للتواصل مع ممثل خدمة عملاء بشري إن استدعى الأمر، ولكن يجب أن تهتم بالردود التي تضعها في ماسنجر بوت.

وذلك حتى يشعر العميل بأنك تهتم به وأنه يتحدث مع شخص قادر على إفادته فعلًا وليس مجرد آلة تضيع وقته.

ويمكنك أيضًا جمع بيانات العملاء لتقييمهم وتحديد إن كانوا في حاجة للتواصل مع ممثل خدمة عملاء بشري.

زيادة الوعي بعلامتك التجارية

يجب أن تهتم بزيادة الوعي حول علامتك التجارية، ويعتبر استخدام الأداة أحد أفضل الطرق لهذا.

حيث تستطيع إيصال الرسالة الترحيبية وأهداف شركتك بدقة كما عمل عليها فريق التسويق لديك.

كما يمكنك تحويل المستخدمين الغير مهتمين إلى مهتمين عبرها بكل سهولة.

عرض المنتجات بطريقة سريعة وعملية

تستطيع استخدام ماسنجر بوت لعرض منتجات معينة على عملائك أو لعرض جميع منتجاتك والمجموعات الخاصة بها على العملاء بسهولة.

وذلك عبر قائمة تضم جميع أقسام المنتجات، ثم تترك العميل يختار ما يرغب في رؤيته أو معرفة المزيد عنه.

وتفيد هذه الطريقة في جمع البيانات عن العملاء واهتماماتهم المختلفة، وكيف يمكن زيادة اهتمامهم بباقي المنتجات.

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إرسال الإعلانات والتنبيهات للجميع مرة واحدة

يمكنك عبر ماسنجر بوت أن ترسل تنبيهات لجميع المستخدمين المشتركين والعملاء الموجودين لديك مرة واحدة.

ويستطيع messenger bot التواصل مع أكثر من شخص في وقت واحد لأنه رد آلي وليس بشري.

ويمكنك ارسال العروض والتخفيضات السريعة لجميع المستخدمين لزيادة الإقبال عليها وتشجيع المستخدمين على الشراء.

ولكن يجب أن تحذر عند استخدام ماسنجر بوت، فكما يمكن للأداة أن تفيدك بشكل كبير فإنها قد تسبب في ضرر كبير لك.

ولذلك يجب أن تهتم بكتابة الردود التلقائية بشكل احترافي لا يشعر الطرف الآخر بأنه رد تلقائي ثابت.

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