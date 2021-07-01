أداة من مايكروسوفت لتقديم اقتراحات حول البرمجة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام ذكاء اصطناعي للبرمجة يمكن أن يوصي بتعليمات برمجية لمطوري البرمجيات لاستخدامها أثناء كتابة التعليمات البرمجية.

وتتطلع مايكروسوفت إلى تبسيط عملية البرمجة، وهو المجال الذي بدأت فيه الشركة عملها في عام 1975.

ويمكن أن يجعل ذلك المبرمجين الذين يستخدمون أدوات الشركة راضين ويجذب أيضًا مبرمجين جدد.

ويعتمد النظام، المسمى GitHub Copilot، على التعليمات البرمجية المصدرية الذي تم تحميلها إلى خدمة مشاركة التعليمات البرمجية GitHub، التي حصلت عليها مايكروسوفت في عام 2018، بالإضافة إلى مواقع الويب الأخرى.

وطورت مايكروسوفت و GitHub الأداة بمساعدة OpenAI، وهي شركة بحثية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دعمتها مايكروسوفت في عام 2019.

ويحاول الباحثون في مايكروسوفت والمؤسسات الأخرى تعليم أجهزة الحاسب كيفية كتابة التعليمات البرمجية منذ عقود.

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ولم يتم تعميم هذا المفهوم بعد، وذلك لأن برامج كتابة البرامج لم تكن متعددة الاستخدامات بدرجة كافية.

ويعد جهد GitHub Copilot محاولة بارزة في هذا المجال، حيث يعتمد على حجم كبير من التعليمات البرمجية في العديد من لغات البرمجة وقوة الحوسبة السحابية الكبيرة Azure.

ويوصف GitHub Copilot بأنه إصدار افتراضي لما يسميه منشئو البرامج المبرمج الثنائي – وذلك عندما يعمل مطوران جنبًا إلى جنب بشكل تعاوني في نفس المشروع.

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تسهيل البرمجة

تبحث الأداة في التعليمات البرمجية والتعليقات الموجودة في الملف الحالي وموقع المؤشر، وتقدم سطرًا واحدًا أو أكثر لإضافته.

وعندما يقبل المبرمجون الاقتراحات أو يرفضونها، يتعلم النموذج ويصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت.

ويجعل النظام الجديد البرمجة أسرع، ويستخدم المئات من المطورين في GitHub ميزة Copilot طوال اليوم أثناء البرمجة، ويقبل معظمهم الاقتراحات ولا يوقفون الميزة.

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ويمكن للنظام مساعدة المبرمجين على عدم قراءة مجموعة كاملة من الوثائق للحصول على أداة لفعل شيء محدد، وهذا أمر مفيد للإنتاجية.

ويدعم النظام كل لغات البرمجة تقريبًا. ولكنه مصمم للعمل بشكل أفضل مع JavaScript و Python و TypeScript.

ويظهر GitHub Copilot لأول مرة في Microsoft Visual Studio Code، وهو منتج مجاني مفتوح المصدر. وتخطط مايكروسوفت لدمجه في منتج Visual Studio التجاري في المستقبل.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها مايكروسوفت على OpenAI لتقديم برامج ذكية.

وأظهرت مايكروسوفت في الشهر الماضي كيفية تحديث تطبيق Power Apps Studio، الذي يستخدمه الأشخاص غير التقنيين لكتابة التطبيقات، بحيث يمكن للمستخدمين كتابة الكلمات التي تصف العناصر التي يرغبون في إضافتها والحصول على خيارات عرض GPT-3 للتعليمات البرمجية الضرورية.