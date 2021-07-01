كيفية أخذ لقطة شاشة في كروم بوك وتعديل الصورة

إنتشرت حواسيب كروم بوك في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب أسعارها المنخفضة وسهولة حملها. ولكن لا يزال نظام كروم لتشغيل الحواسيب مجهولًا للكثير من المستخدمين، وذلك لأنه لا يعتمد على تطبيقات ويندوز المعتادة في التشغيل. كما تختلف طريقة أخذ لقطة الشاشة في حواسيب كروم بوك عن الحواسيب المعتادة، وذلك بسبب اختلاف النظام واختصاراته.

طريقة أخذ لقطة شاشة في كروم بوك

تختلف لوحة المفاتيح في حواسيب كروم بوك عن باقي حواسيب ويندوز، ويظهر هذا الاختلاف بشكل واضح في الصف العلوي من المفاتيح.

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حيث تستبدل حواسيب كروم بوك مجموعة أزرار F مختلفة الوظائف في الحواسيب المعتادة بأزرار تقوم بوظيفة واحدة.

وتقوم هذه الأزرار بمجموعة مختلفة من الوظائف مثل تحديث الصفحة والتحكم في الإنتقال بين الصفحات.

وحتى تقوم بأخذ لقطة شاشة للشاشة بأكملها قم بالضغط على زر Ctrl مع الزر الذي يظهر مثل كاميرا، وهو الزر رقم 6 في صف الأزرار العلوي.

ويستبدل هذا الزر زر F5 الموجود في الحواسيب المعتادة.

كما يمكنك أخذ لقطة لجزء من الشاشة فقط عبر الضغط على زري Ctrl+ Shift ثم زر عرض الشاشة.

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وإذا كان حاسوبك لا يمتلك لوحة مفاتيح، فإنك تستطيع أخذ لقطة الشاشة عبر الضغط على زري التشغيل وخفض الصوت.

تعديل الصورة:

تقدم لك جوجل أداة جيدة لتعديل لقطات الشاشة، وتسمح لك هذه الأداة بالكتابة على الصور وتظليل بعض الأجزاء عليها.

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ويمكنك الوصول إلى هذه الأداة عبر الضغط على زر التعديل عندما يظهر لك المربع المنبثق بعد أخذ اللقطة مباشرةً.

أو تستطيع التوجه إلى الصورة لاحقًا في مجلد التحميلات وثم الضغط على تعديل لقطة الشاشة.

وحتى تتمكن من الوصول إلى مجلد التحميلات، قم بالضغط على زر القائمة الموجود أسفل الشاشة إلى جهة اليسار.

ثم قم بالضغط على متصفح الملفات، وبعد ذلك تجد مجلد التحميلات متاح أمامك.

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مميزات حواسيب كروم بوك:

تعتبر حواسيب ChromeBook طريقة جوجل في الرد على آبل، حيث يأتي نظام كروم مبنيًا على متصفح جوجل والتطبيقات المتاحة داخله.

وهذا يعني أنك تستطيع تثبيت إضافات كروم بسهولة داخل النظام، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الأندرويد.

ويعتبر تكامل نظام كروم مع الأندرويد أحد أهم مميزاته، وهو يشبه تكامل حواسيب ماك بوك مع هواتف آبل المختلفة.

كما أن حواسيب كروم بوك تأتي بسعر منخفض ووزن خفيف مما يجعلها الأفضل في التنقل والأعمال الخفيفة التي لا تطلب حاسوب خارق.

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