دليلك الشامل للتسوق من موقع ستايلي

إذا كنت أحد المهتمين بالتسوق عبر الإنترنت فلا بد أنك قد صادفت يوما متجر ستايلي، إنه واحد من أهم مواقع التسوق الإلكتروني الذي يقدم باقة متنوعة من المنتجات،

ويمكنك ستايلي من التسوق بحرية وأمان والتنقل بين الأقسام المختلفة لانتقاء أفضل تشكيلة عصرية من الأزياء والحقائب والإكسسوارات وكل ما يخص العائلة.

ويمكنك الآن التسوق من موقع ستايلي والحصول على خصم إضافي عند استخدام كود خصم ستايلي من موقع الموفر.

التسوق من متجر ستايلي

استمتع بتجربة شراء مميزة من المتجر الأول بالسعودية الذي يضم مجموعة من أفضل المنتجات التي تواكب أحدث صيحات الموضة.

تمتع بشراء منتجات عالية الجودة من أشهر الماركات العالمية مع الضمان.

استمتع بكل هذا بالإضافة إلى أكواد خصم وتخفيضاتٍ إضافية على مختلف فئات المنتجات.

أقسام متجر ستايلي:

يمكنك التسوق بين أقسام ستايلي شوب المختلفة وهي:

قسم الإكسسوارات:

انتقي أجمل الإكسسوارات النسائية والرجالية من مكان واحد ما بين قبعات وأساور وأقراط وخواتم وغيرهم.

قسم الملابس:

انتقي من بين الفساتين والتيشرتات والبليزرات والتنانير والبناطيل، وتجد تشكيلة من الأزياء بمختلف الأذواق للملابس النسائية والرجالية.

ملابس النوم:

تسوقي بين مجموعة من ملابس النوم المميزة للنساء واختاري الأنسب من بين باقة فريدة من ملابس النوم.

الأحذية:

اختر من بين أحذية سنيكرز، الأحذية الكلاسيكية، الأحذية الكاجول والأحذية الرياضية.

ماركات:

في هذا القسم تجد أشهر الماركات العالمية مثل نايكي وأديداس وسكيتشرز وبوما وكونفرس وغيرها الكثير.

الجمال:

في هذا القسم اختاري منتجات العناية بالبشرة والماكياج واستمتعي بمختلف الماركات مع عروض مميزة من المتجر بالإضافة إلى الخصم الذي يمنحك اياه كود الخصم من موقع الموفر.

كيف تعرف المقاس المناسب عند الشراء من ستايلي؟

عادة ما تكمن مشكلة الشراء من المواقع عبر الإنترنت في معرفة المقاس الصحيح. ولهذا يمكنك الاعتماد على جدول القياس الذي يتبعه موقع ستايلي لاختيار المقال الأنسب إليك:

مقاسات الملابس النسائية على موقع استايلي:

يمكنك اتباع هذا النموذج لأخذ مقاسات الملابس النسائية:





مقاسات الأحذية:

الملابس الرجالية:

يمكنك اتباع هذا الجدول لملابس الرجال العلوية ( القمصان/ التيشرتات)

أما عن الجواكيت فاتبع هذه القياسات

أما عن البناطيل والملابس السفلية إليك الجدول:

عليك اتباع هذا الرسم لأخذ المقاسات بشكل أكثر دقة.

الأحذية الرجالية:

استفيد من هذه القياسات للعثور على مقاسك المناسب واستفيد من كود خصم موقع الموفر لشراء أجود الخامات بأسعار أقل.

كود خصم ستايلي من الموفر

يحرص موقع الموفر على تقديم مجموعة من أكواد الخصم لعملائه من مختلف المتاجر الإلكترونية، وواحد من أهم تلك المتاجر هو ستايلي شوب. وتحصل من خلال استخدام كود الخصم (ALM1) على تخفيض بنسبة 15 في المئة من قيمة مشترياتك.

مزايا كوبون خصم ستايلي من الموفر

توفير الأموال عندما تستخدم كود يوفر 15 في المئة من قيمة مشترياتك. وهنالك بعض الأكواد الأخرى التي تصل نسبة الخصم بها إلى 70 في المئة.

اقتني أفضل وأشهر الماركات العالمية بأسعار أقل.

تسوق وأنت في منزلك.

اختر ما يناسبك وفق جداول القياسات واحصل على منتج بأعلى جودة ومقاس مناسب.

استمتع بتجربة مستخدم ممتازة مع موقع بسيط بلوحة تحكم سهلة لكل مستخدم.

استفد من خدمة الشحن المجاني مضافًا إليها قيمة الخصم إذا كانت مشترياتك أكثر من 100 ريال.

سياسة الاستبدال والإرجاع المرنة للموقع تجعلك قادر على استبدال أو إرجاع المنتجات خلال 14 يوم.

ادفع بالطريقة المناسبة مع بدائل دفع كثيرة كلها قائمة عند استخدام كود خصم ستايلي من الموفر.

استخدام كود خصم ستايلي

تتميز أكواد خصم ستايلي من موقع الموفر بسهولة تطبيق الكود للحصول على خصم فوري خلال عملية الشراء.

اتبع ما يلي:

اختر من بين الأكواد المتاحة عبر موقع الموفر ما يناسبك. تحقق من تفاصيل العرض، حيث إن الأكواد متجددة ونسب الخصم متغيرة وأحيانا تكون عروض مثل اشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانًا. قم بنسخ كود خصم ستايلي. بمجرد الضغط على الكود ينقلك إلى صفحة المتجر للتسوق كما يحلو لك. بعد الانتهاء من التسوق والوصول لمرحلة الدفع قم بلصق الكود في المكان المخصص له ليتم خصم النسبة من قيمة المشتريات. تأكد من تطبيق الكود لتحصل على قيمة الخصم.

بعدها يمكنك الدفع بالطريقة الأنسب وفق خيارات الدفع الكثيرة المتوفرة عبر الموقع ومن ثم الاستفادة من التخفيض المقدم من موقع الموفر.

الشحن من متجر ستايلي

يوفر متجر ستايلي خدمة الشحن المجاني، ويجعلك هذا قادرًا على التسوق بحرية. ولكن حتى تستفيد من الشحن المجاني لابد أن تتجاوز قيمة المشتريات 100 ريال سعودي.

في حال كانت المشتريات أقل من 100 ريال يتم تطبيق قيمة الشحن 10 ريال سعودي على التوصيل إلى أي مكان.

طرق الدفع المتاحة من موقع ستايلي

ينيح الموقع العديد من طرق الدفع:

بطاقات الائتمان

محفظة ستايلي

عن طرق مدى في المملكة العربية السعودية

الدفع عند الاستلام

استرداد أموالي في حال إرجاع المشتريات

يمكنك إرجاع المنتجات خلال مدة 14 يوم من تاريخ الشراء على أن تكون المنتجات في تغليفها الأصلي. ويمكنك استلام أموالك فور إرجاع المنتجات عن طريق: