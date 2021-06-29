xCloud من مايكروسوفت متوفرة الآن عبر iOS

تطرح شركة مايكروسوفت xCloud، خدمة بث الألعاب السحابية لـ Xbox Game Pass Ultimate التي لا تتطلب استخدام ذراع تحكم، بالكامل عبر أجهزة iOS، بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الشخصية وأجهزة حواسيب macOS عبر الويب.

وكانت الخدمة ضمن الفترة التجريبية بدعوة فقط منذ منتصف شهر أبريل 2021. ولكن يمكن لمشتركي Game Pass Ultimate الآن الوصول إلى الألعاب مباشرة من أجهزتهم.

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وتقول مايكروسوفت: يمكن الوصول إلى xCloud عبر أجهزة الحاسب من خلال متصفح مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم. وتعمل الخدمة ضمن أجهزة حواسيب macOS عبر متصفح مايكروسوفت إيدج وسفاري.

وتتوفر أكثر من 100 لعبة، والخدمة متوافقة مع ذراع تحكم البلوتوث أو تلك المتصلة عبر USB. وتعمل الخدمة عبر نظام التشغيل iOS كتطبيق مستند إلى الويب عبر متصفح سفاري، ويكون لديك خيار بين ذراع التحكم أو عناصر التحكم باللمس لألعاب معينة.

وشاركت مايكروسوفت أيضًا في تدوينة أن xCloud يتم تشغيلها الآن بواسطة منصات Xbox Series X، حيث يتم ضبط البث على 1080 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية مع اتصال إنترنت سريع بما فيه الكفاية.

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وكان الطريق لتشغيل xCloud عبر iOS مليئًا بالمطبات، حيث كانت إرشادات متجر تطبيقات آبل تمنع ذلك في البداية. وغيرت آبل بعض الإرشادات للسماح لها بالعمل عبر الويب (ولكن ليس دون محاذير).

xCloud تتوفر عبر أجهزة iOS

للاحتفال بالإطلاق، وضعت مايكروسوفت شارة Designed for Xbox على أحد أفضل ملحقات ألعاب الهاتف المحمول: ذراع تحكم Backbone One. وهذا الإصدار الجديد مطابق للنموذج الموجود سابقًا الذي كان متاحًا منذ أواخر عام 2020 لأنه هو نفسه من الناحية الفنية.

وما تغير هو التغليف الذي يوضح الآن توافقه مع إكس بوكس. وبالرغم من عدم زيادة السعر (99.99 دولار)، فإنه يأتي مع إصدار تجريبي مجاني لمدة ثلاثة أشهر لـ Xbox Game Pass Ultimate للأعضاء الجدد، الذي عادة ما يكلف 45 دولار لوحده.

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ويتاح ذراع التحكم من خلال متجر مايكروسوفت وموقع Backbone على الويب. ويحتوي إصدار Razer المنقح من ذراع تحكم Kishi لأجهزة آيفون على أزرار أحادية اللون ويتضمن أيضًا إصدار Game Pass Ultimate التجريبي للمستخدمين الجدد.

وحدثت شركة Backbone تطبيقها ببعض التكامل العميق مع إكس بوكس، مثل وضع علامات على طريقة اللعب التي سجلتها من خلال xCloud.

ويمكنك تحرير اللقطات داخل التطبيق وتحميلها كرابط. كما أنه يتميز بخلاصة Xbox Game Pass ديناميكية جديدة لإخبارك عن الألعاب الجديدة التي يمكنك تجربتها والاقتراحات الأخرى بناءً على أنشطة أصدقائك.