أوفيس يحصل على تصميم جديد يتماشى مع ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت أن الإصدار التالي من أوفيس لنظام التشغيل ويندوز 11 يحتوي على إصدار Arm 64 بت أصلي، وذلك لتحسين الأداء عبر المستندات الكبيرة أو المليئة بالصور، ودعم الوظائف الإضافية 64 بت.

وأصبح الإصدار الجديد من أوفيس متوفر حاليًا في المرحلة التجريبية، وهو متاح لمشتركي برنامج أوفيس إنسايدر.

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وأعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إعادة تصميم أوفيس. وبينما تستخدم الحزمة الإنتاجية تصميمًا مشابهًا لنظام التشغيل ويندوز 11، فإنها تكون متاحًا سواء كنت تقوم بتشغيل معاينة ويندوز 11 أو ويندوز 10.

وبالإضافة إلى التصميم الجديد، تتكيف أوفيس أيضًا مع الوضع الداكن والفاتح لويندوز، لذلك يجب عليك أن تكون قادرًا على تجنب تجربة فتح مستند وجعله يؤثر في عينيك ليلاً.

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ولم تتردد مايكروسوفت في الحديث عن Arm مع ويندوز 11.

وتتضمن قائمتها من وحدات المعالجة المركزية المدعومة عددًا قليلاً من رقاقات كوالكوم، واستخدمت Surface Pro X الذي يعمل بمعالج Arm لإظهار قدرات الجهاز اللوحي بالنسبة لنظام التشغيل الجديد.

وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة Arm، فمن المحتمل أن يكون امتلاك تطبيقات أصلية أكثر كفاءة من المحاكاة، ويوفر أداء أفضل.

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أوفيس يحصل على تصميم جديد

يبدو من الغريب بعض الشيء أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يأتي إصدار Arm 64 بت من أوفيس إلى ويندوز. وذلك بعد أن حصلت حواسيب ماك العاملة بمعالج M1 على نسخة أصلية في أواخر العام الماضي.

وهناك أيضًا بعض الميزات التي تذكرها مايكروسوفت لم تأتي إلى إصدار Arm من أوفيس حتى الآن. وذلك بالرغم من أن هذا متوقع نظرًا لأنه حاليًا في المرحلة التجريبية.

بالإضافة إلى التواجد في برنامج أوفيس إنسايدر. فإن أولئك الذين يرغبون في اختبار الحزمة الإنتاجية 64 بت عبر جهاز Arm يتعين عليهم أيضًا تشغيل معاينة ويندوز 11.

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ويتعين عليهم أيضًا إزالة تثبيت أي إصدارات 32 بت من أوفيس قاموا بتثبيتها قبل إعادة تثبيت أوفيس والتحديث إلى الإصدار التجريبي.

وإذا كنت تشغل الإصدار التجريبي من الحزمة الإنتاجية عبر نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11. فيجب أن تكون قادرًا على رؤية التصميم المحدث من خلال لوحة Coming Soon في Word أو Excel أو PowerPoint أو OneNote.