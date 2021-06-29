أبرز الميزات المفقودة في نظام ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 الذي من المتوقع أن يكون متاحًا خلال موسم العطلات القادم.

وكما هو الحال دائمًا مع أي نوع من التحديثات الرئيسية، فإن هناك بعض التطبيقات والميزات يتم إزالتها بشكل كامل أو إيقاف تحديثها.

وبالنظر إلى أن هذا النظام هو إصدار رئيسي جديد، فإن مايكروسوفت عملت على إيقاف الكثير من الميزات والتطبيقات الشهيرة.

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وفيما يلي أبرز الميزات والتطبيقات التي يتم إزالتها أو إيقاف تحديثها في الإصدار الجديد.

المساعد الصوتي كورتانا

الميزة الأكثر الأشهر التي تتم إزالتها هو المساعد الصوتي كورتانا، حيث يتم إزالته من شريط المهام. ويتواجد المساعد الصوتي الآن كتطبيق يجب عليك البحث عنه في متجر مايكروسوفت وتثبيته إذا أردت استخدامه مجددًا.

وضع الجهاز اللوحي في ويندوز 11

لن يتم تضمين وضع الجهاز اللوحي في ويندوز 11 وذلك بسبب تضمين مايكروسوفت قابلية التكيف التلقائي للأجهزة اللوحية وأجهزة اللمس.

وحسنت الشركة تجربة الشاشة العاملة باللمس بشكل كبير من خلال الإصدار الجديد. بالإضافة إلى ذلك يتم ضبط نظام التشغيل تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل لوحة مفاتيح بجهازك اللوحي.

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التطبيقات الأصلية

تلغي مايكروسوفت تضمين تطبيقات سكايب و OneNote و Paint 3D و 3D Viewer في نظام التشغيل الجديد.

ومع ذلك يمكنك تنزيلها وتثبيتها من متجر مايكروسوفت. ويتم استبدال تطبيق سكايب بتطبيق مايكروسوفت تيمز.

إنترنت إكسبلورار في ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت أنها تتخلص من إصدار متصفح الويب الشهير إنترنت إكسبلورار في شهر يونيو من عام 2022. وبالتالي لن تضمنه الشركة داخل نظام التشغيل الجديد. وتتواجد ميزة تسمى IE Mode في متصفح مايكروسوفت إيدج.

الوصول السريع للتطبيقات

يمكنك اختيار التطبيقات في الإصدار الحالي، مثل تطبيق الأخبار، للوصول إليها مباشرة عبر شاشة القفل. ولكن في ويندوز 11 توقف مايكروسوفت هذه الميزة، ولن تراها بعد الآن في شاشة القفل.

وتستبدل مايكروسوفت معظم الميزات التي تمت إزالتها ببدائل محسنة أو تحسن تكاملها في نظام التشغيل الجديد.

ومع ذلك، فإن الشركة تتيح لك تنزيل بعض التطبيقات – التي تم إزالتها من إصدار ويندوز 11 – وتثبيتها عبر متجر مايكروسوفت إذا رغبت في ذلك.